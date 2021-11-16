Осторожно: какие напитки делают зубы желтыми

Чтобы зубы оставались крепкими и здоровыми, за ними нужно регулярно и тщательно ухаживать. Стоматолог Анека Хайра подсказала, какими напитками не стоит злоупотреблять, если хотите уберечь зубную эмаль от желтизны.

Какие напитки делают зубы желтыми (фото из открытых источников)

Алкоголь

Регулярное употребление алкогольных напитков серьезно вредит не только внутренним органам, но и общему состоянию здоровья, в частности ротовой полости. И не имеет значения, пьете вы окрашенный напиток или нет, все равно ваши зубы и десна пострадают и на эмали может появиться желтый оттенок.

Напитки темного цвета

Стоматолог отметила, что все напитки темного цвета окрашивают зубы и придают им тусклости, в этот список входит красное вино, сангрия, чай, кофе и т.д.

Газированные напитки

В сладких газированных напитках содержится большое количество сахара и других веществ, которые серьезно вредит зубам. Они не только меняют их цвет, но и могут вымыть из них кальций. Эксперт отметила, что также стоит ограничить употребление "магазинных" соков и смузи, потому что они снижают pH в ротовой полости, вызывая процесс разрушения зубов.

Напомним, каждый человек твердо знает, сколько раз в день нужно чистить зубы – дважды: вечером и утром. Но о существовании исключений из этого правила и правильной технике проведения гигиенической процедуры знают далеко не все. Многие стоматологи считают, что чистить зубы следует не менее двух минут. Есть мнение, что нужно посвятить чистке зубов три минуты по полторы минуты на верхние и нижние зубы. Но большинство людей не делает этого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опубликован список продуктов, которыми можно заменить зубную пасту.

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