Чем заменить зубную пасту: натуральные альтернативы

Если у вас закончилась зубная паста, то почистить зубы и освежить дыхание можно с помощью других средств, более натуральных и не менее эффективных. Что входит в этот список?

Как почистить зубы, если нет зубной пасты / Фото: depositphotos

Активированный уголь

В домашней аптечке найдите активированный уголь, разжуйте две таблетки, а затем смочите зубную щетку водой и получившуюся кашицу используйте как пасту, чтобы почистить зубы. Уголь поможет отбелить эмаль, а также он действует как антибактериальное средство.

Морская соль

В составе морской соли содержится кальций, магний, фосфор, железо и другие микроэлементы, которые помогают укрепить десны и борются с зубным камнем. Просто обмакните щетку в мелкую соль и почистить зубы.

Сода

Для регулярного использования этот вариант не подходит, но сода также может эффективно справиться с загрязнениями ротовой полости. Для создания чистящей массы возьмите 1/2 чайной ложки соды и смешайте с 1/4 частью воды.

Молодой пырей

При разжевывании стебли растения превращаются в натуральную зубную щетку из целлюлозы, а сок пырея борется с налетом и избавляет от остатков пищи. Также молодой пырей освежает дыхание.

Зубной порошок из трав

В аптеке можно купить сушеные лекарственные травы, например, ромашку, чабрец, гвоздику, зверобой. Можно их смешать, измельчить в порошок, а затем влажную щетку обмакнуть в смесь и почистить ими зубы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любителям кофе нужно тщательно следить за состоянием своих зубов, поскольку бодрящий напиток окрашивает зубную эмаль и отрицательно влияет на PH-баланс в ротовой полости. Как же быть? С помощью каких советов можно защитить зубы?

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