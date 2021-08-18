Названы стоп-продукты, которые разрушают кожу

Здоровая и чистая кожа – это результат грамотного выбора продуктов питания. Если не хотите, чтобы она потеряла свою эластичность и упругость, пересмотрите свой рацион и кое-что из него исключите.

Какие продукты вредят состоянию кожи (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram врач-диетолог Анна Гоголева рассказала, что некоторые продукты откровенно вредят состоянию кожи. Нужно также учитывать и индивидуальные особенности: генетику, типы дефицитов, нехватку ферментов и особенности работы ЖКТ. Но, привычки питания стоят на первом месте.

По словам эксперта, из меню нужно исключить сахар, потому что он провоцирует воспалительные заболевания в организме и запускает процессы гликации (переваривания сахара и выброса глюкозы в кровь), напрямую разрушая белок коллаген. К тому же при регулярном употреблении большого количества сахаров, процесс выработки естественного коллагена нарушается и восстановить его сложно.

Также ограничьте "молочку", особенно коровье молоко, потому что в нем содержится белок IGF 1, который приводит к отекам, акне и прыщам.

Следует отказаться также от алкогольных напитков, потому что они вредят микрофлоре кишечника и печени, а еще обезвоживают кожу, а это грозит появлением мимических морщин и ранним старением.

Еще диетолог рекомендует отказаться от регулярного употребления простых углеводов, потому что они способны нарушить микробиом кишечника и работу поджелудочной железы, вызвав тем самым появление сыпи, отечности и прыщей.





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