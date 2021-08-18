logo
Русский Українська

BTC/USD

44801.07

ETH/USD

3029.21

LTC/USD

167.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названы стоп-продукты, которые разрушают кожу
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы стоп-продукты, которые разрушают кожу

Врач-диетолог Анна Гоголева перечислила продукты, которые следует ограничить в рационе, потому что они вредят состоянию кожи

18 августа 2021, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровая и чистая кожа – это результат грамотного выбора продуктов питания. Если не хотите, чтобы она потеряла свою эластичность и упругость, пересмотрите свой рацион и кое-что из него исключите.

Названы стоп-продукты, которые разрушают кожу

Какие продукты вредят состоянию кожи (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram врач-диетолог Анна Гоголева рассказала, что некоторые продукты откровенно вредят состоянию кожи. Нужно также учитывать и индивидуальные особенности: генетику, типы дефицитов, нехватку ферментов и особенности работы ЖКТ. Но, привычки питания стоят на первом месте.

По словам эксперта, из меню нужно исключить сахар, потому что он провоцирует воспалительные заболевания в организме и запускает процессы гликации (переваривания сахара и выброса глюкозы в кровь), напрямую разрушая белок коллаген. К тому же при регулярном употреблении большого количества сахаров, процесс выработки естественного коллагена нарушается и восстановить его сложно.

Также ограничьте "молочку", особенно коровье молоко, потому что в нем содержится белок IGF 1, который приводит к отекам, акне и прыщам.

Следует отказаться также от алкогольных напитков, потому что они вредят микрофлоре кишечника и печени, а еще обезвоживают кожу, а это грозит появлением мимических морщин и ранним старением. 

Еще диетолог рекомендует отказаться от регулярного употребления простых углеводов, потому что они способны нарушить микробиом кишечника и работу поджелудочной железы, вызвав тем самым появление сыпи, отечности и прыщей.

Названы стоп-продукты, которые разрушают кожу - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-дерматолог Светлана Якубовская рассказала, как очистить кожу от make-up. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ