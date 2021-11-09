Диетолог назвала идеальный напиток при гастрите

На сегодняшний день гастритом страдает очень много людей. И возникнуть воспаление может по разным причинам, в частности из-за неправильного питания. Врач-диетолог Татьяна Иванникова рассказала, какой напиток стоит добавить в рацион людям, которые столкнулись с заболеванием.

Какой напиток поможет при гастрите (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что людям с гастритом и язвой желудка в качестве перекуса стоит употреблять кисель. Как оказалось, этот напиток положительно сказывается на микрофлоре кишечника, сокращая количество вредных бактерий и увеличивая рост полезным. Благодаря своей вязкой текстуре, кисель хорошо обволакивает слизистую желудка, тем самым создавая защитный барьер.

Кроме этого, в составе киселя содержится крахмал, который помогает снижать в крови уровень "вредного" холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь и попадает меньшее количество холестерина.

Напомним, что хронический гастрит часто является результатом злоупотребления алкоголем, длительного применения ацетилсалициловой кислоты или нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание?

Читайте также, что язвенная болезнь желудка – широко распространенное хроническое заболевание, которое может быть вызвано многими факторами, но основным из них ученые считают стресс. Именно он создает условия, которые способствуют развитию воспаления.

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