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Диетолог назвала идеальный напиток при гастрите

Врач-диетолог Татьяна Иванникова рассказала, что рекомендуется есть при гастрите в качестве перекуса

сегодня, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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На сегодняшний день гастритом страдает очень много людей. И возникнуть воспаление может по разным причинам, в частности из-за неправильного питания. Врач-диетолог Татьяна Иванникова рассказала, какой напиток стоит добавить в рацион людям, которые столкнулись с заболеванием.

Диетолог назвала идеальный напиток при гастрите

Какой напиток поможет при гастрите (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что людям с гастритом и язвой желудка в качестве перекуса стоит употреблять кисель. Как оказалось, этот напиток положительно сказывается на микрофлоре кишечника, сокращая количество вредных бактерий и увеличивая рост полезным. Благодаря своей вязкой текстуре, кисель хорошо обволакивает слизистую желудка, тем самым создавая защитный барьер.

Кроме этого, в составе киселя содержится крахмал, который помогает снижать в крови уровень "вредного" холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Также напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь и попадает меньшее количество холестерина. 

Напомним, что хронический гастрит часто является результатом злоупотребления алкоголем, длительного применения ацетилсалициловой кислоты или нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание?

Читайте также, что язвенная болезнь желудка – широко распространенное хроническое заболевание, которое может быть вызвано многими факторами, но основным из них ученые считают стресс. Именно он создает условия, которые способствуют развитию воспаления.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211107/gastrit-1757905455.html
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