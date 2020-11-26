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Пять привычек, которые могут обострить гастрит

Гастрит может привести к неприятным последствиям

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

На первый взгляд, может показаться, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание?

Пять привычек, которые могут обострить гастрит

фото из открытых источников

Недостаточное употребление воды

Контролируйте свой водный баланс, чтобы организм не был обезвожен. Дело в том, что вода помогает нормализовать уровень кислотности в желудке, тем самым облегчая симптомы воспаления. Но не нужно пить воду через силу, установите для себя норму — 1 или 1,5 л. воды в день и старайтесь ее придерживаться.

Сильный стресс

Из-за регулярного стресса и беспокойства у вас могут возникнуть проблемы с желудком, потому что в организме усиливается выработка желудочной кислоты, которая нагружает его слизистую оболочку. Все это усиливает дискомфорт и может вызвать обострение гастрита. 

Курение

Эта пагубная привычка негативно влияет не только на состояние легких, но и может вызвать ряд заболеваний желудка. Курение снижает способность заживления слизистой оболочки и способно спровоцировать язвы.

Употребление алкоголя

Злоупотребление спиртными напитками — чуть ли не основной фактор обострения гастрита. В составе алкоголя есть токсины, которые раздражают желудок, вызывают воспаление, особенно, если вы пьете каждый день. 

Нездоровое питание

Проблемы с желудочно-кишечным трактом чаще всего возникают из-за неправильного питания и гастрит, в том числе. Ограничьте в своем рационе фаст-фуд, острые и жареные продукты, а также жирную "молочку", которая может активировать секрецию желудочного сока. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сок рекомендуется пить при гастрите.


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Источник: https://sekreta.net/5-privychek-kotorye-mogut-obostrit-gastrit/
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