Пять привычек, которые могут обострить гастрит

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Светлана Шкурупий
На первый взгляд, может показаться, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание?
фото из открытых источников
Недостаточное употребление воды
Контролируйте свой водный баланс, чтобы организм не был обезвожен. Дело в том, что вода помогает нормализовать уровень кислотности в желудке, тем самым облегчая симптомы воспаления. Но не нужно пить воду через силу, установите для себя норму — 1 или 1,5 л. воды в день и старайтесь ее придерживаться.
Сильный стресс
Из-за регулярного стресса и беспокойства у вас могут возникнуть проблемы с желудком, потому что в организме усиливается выработка желудочной кислоты, которая нагружает его слизистую оболочку. Все это усиливает дискомфорт и может вызвать обострение гастрита.
Курение
Эта пагубная привычка негативно влияет не только на состояние легких, но и может вызвать ряд заболеваний желудка. Курение снижает способность заживления слизистой оболочки и способно спровоцировать язвы.
Употребление алкоголя
Злоупотребление спиртными напитками — чуть ли не основной фактор обострения гастрита. В составе алкоголя есть токсины, которые раздражают желудок, вызывают воспаление, особенно, если вы пьете каждый день.
Нездоровое питание
Проблемы с желудочно-кишечным трактом чаще всего возникают из-за неправильного питания и гастрит, в том числе. Ограничьте в своем рационе фаст-фуд, острые и жареные продукты, а также жирную "молочку", которая может активировать секрецию желудочного сока.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сок рекомендуется пить при гастрите.
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