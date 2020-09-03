Какой сок рекомендуется пить при гастрите

Как правило, свежевыжатые фруктовые и овощные соки менее полезны для организма, чем цельный продукт. А все из-за того, что они теряют клетчатку. Но есть исключение из правил. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален рассказала, чем полезен капустный сок и почему он должен быть в рационе людей, страдающих гастритом с пониженной кислотностью.

Специалист отметила, что капустный сок облегчает процесс пищеварения. В нем содержится витамин U, марганец, йод, калий, натрий, магний и множество других веществ, важных для подержания организма.

Такой напиток благоприятно влияет на стенки желудка и слизистой, поэтому его рекомендуют употреблять при гастрите с пониженной кислотностью. А все благодаря витамину U, который оказывает противоязвенное действие и защищает от болезней желудка. Он "ремонтирует" трещины и эрозии в слизистой, предотвращая повреждение стенок соляной кислотой. Но при обострении гастрита капустный сок пить не рекомендуется!

Еще врач отметила, что этот напиток помогает эффективно бороться с лишними килограммами, потому что нормализует обмен веществ.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сок можно пить при сахарном диабете.

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