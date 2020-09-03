kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

11397.55

ETH/USD

436.43

LTC/USD

57.56

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой сок рекомендуется пить при гастрите
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой сок рекомендуется пить при гастрите

Этот сок богат ценными веществами для организма

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Как правило, свежевыжатые фруктовые и овощные соки менее полезны для организма, чем цельный продукт. А все из-за того, что они теряют клетчатку. Но есть исключение из правил. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален рассказала, чем полезен капустный сок и почему он должен быть в рационе людей, страдающих гастритом с пониженной кислотностью.

Специалист отметила, что капустный сок облегчает процесс пищеварения. В нем содержится витамин U, марганец, йод, калий, натрий, магний и множество других веществ, важных для подержания организма. 

Какой сок рекомендуется пить при гастрите

Такой напиток благоприятно влияет на стенки желудка и слизистой, поэтому его рекомендуют употреблять при гастрите с пониженной кислотностью. А все благодаря витамину U, который оказывает противоязвенное действие и защищает от болезней желудка. Он "ремонтирует" трещины и эрозии в слизистой, предотвращая повреждение стенок соляной кислотой. Но при обострении гастрита капустный сок пить не рекомендуется!

Еще врач отметила, что этот напиток помогает эффективно бороться с лишними килограммами, потому что нормализует обмен веществ.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сок можно пить при сахарном диабете.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!