Какой сок можно пить при сахарном диабете

При сахарном диабете рекомендуется употреблять томатный сок, потому что он помогает нормализовать обмен веществ и улучшить реакцию организма на инсулин. Врач-диетолог Ольга Павлова на своей странице в Instagram рассказала, какими еще полезными свойствами обладает этот сок.

Специалист подчеркнула, что томатный сок имеет приятные вкусовые качества и текстуру, низкий калораж и богатый витаминно-минеральный состав. Он содержит витамин А, витамины группы В, С, Е, РР, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, медь, селен. ⠀⠀

Томатный сок является низкоуглеводным продуктом, и это единственный вид сока, разрешенный к употреблению при сахарном диабете. Еще он благотворно влияет на состояние нервной, сердечно-сосудистой и иммунной системы, способствует улучшению моторики кишечника, а также обладает бактерицидным, противовоспалительным, мочегонным и желчегонным свойством.

Но помимо этого, томатный сок имеет ряд противопоказаний. Его стоит ограничить в рационе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни и при аутоиммунных недугах (аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит и др.).





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