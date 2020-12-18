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Медики рассказали, как быстро распознать гастрит

Медики рассказали, как быстро распознать гастрит

сегодня, 19:42
Автор:

Ольга Чародий

Заболевание желудка — одно из самых неприятных заболеваний. Пищеварение влияет на организм человека в целом. При болезни человек не может нормально питаться,  у  него  болезненные приступы после еды. К тому же,  приходится сидеть на постоянной диете во избежания желудочных коликов. Гастрит – это воспаление желудка, и важно  знать несколько быстрых признаков. Как его распознать. 

Медики рассказали, как быстро распознать гастрит

ФОТО: Из открытых источников

Медики различают острый гастрит и хронический гастрит.

Каждый из них может привести к кровотечению и обширному изъязвлению. Основные причины гастрита:

Острый гастрит может быть вызван инфекциями, токсическими повреждениями, избытком ацетилсалициловой кислоты, пищевой аллергией, почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью, шоком и стрессом. Хронический гастрит часто является результатом злоупотребления алкоголем, длительного применения ацетилсалициловой кислоты или нестероидных противовоспалительных препаратов и применения при заболеваниях суставов и боли различного происхождения. Ранние симптомы гастрита:

- ощущение сытости или боли в животе

- тошнота — рвота

— изжога

Любой из этих симптомов – повод обратится к врачу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на первый взгляд, может показаться, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание? Недостаточное употребление воды Контролируйте свой водный баланс, чтобы организм не был обезвожен. Дело в том, что вода помогает нормализовать уровень кислотности в желудке, тем самым облегчая симптомы воспаления. Но не нужно пить воду через силу, установите для себя норму — 1 или 1,5 л. воды в день и старайтесь ее придерживаться.


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Источник: https://info.akcenty.com.ua/51237-obnaruzhili-eti-simptomy-srochno-k-vrachu-mediki-nazvali-pervye-priznaki-opasnogo-zabolevaniya
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