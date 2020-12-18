Медики рассказали, как быстро распознать гастрит

Заболевание желудка — одно из самых неприятных заболеваний. Пищеварение влияет на организм человека в целом. При болезни человек не может нормально питаться, у него болезненные приступы после еды. К тому же, приходится сидеть на постоянной диете во избежания желудочных коликов. Гастрит – это воспаление желудка, и важно знать несколько быстрых признаков. Как его распознать.

ФОТО: Из открытых источников

Медики различают острый гастрит и хронический гастрит.

Каждый из них может привести к кровотечению и обширному изъязвлению. Основные причины гастрита:

Острый гастрит может быть вызван инфекциями, токсическими повреждениями, избытком ацетилсалициловой кислоты, пищевой аллергией, почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью, шоком и стрессом. Хронический гастрит часто является результатом злоупотребления алкоголем, длительного применения ацетилсалициловой кислоты или нестероидных противовоспалительных препаратов и применения при заболеваниях суставов и боли различного происхождения. Ранние симптомы гастрита:

- ощущение сытости или боли в животе

- тошнота — рвота

— изжога

Любой из этих симптомов – повод обратится к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на первый взгляд, может показаться, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание? Недостаточное употребление воды Контролируйте свой водный баланс, чтобы организм не был обезвожен. Дело в том, что вода помогает нормализовать уровень кислотности в желудке, тем самым облегчая симптомы воспаления. Но не нужно пить воду через силу, установите для себя норму — 1 или 1,5 л. воды в день и старайтесь ее придерживаться.

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