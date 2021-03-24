logo
Русский Українська

BTC/USD

56662.25

ETH/USD

1720.00

LTC/USD

195.66

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые подтвердили связь между стрессом и язвой желудка
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые подтвердили связь между стрессом и язвой желудка

«Все болезни от нервов» - нередко нам приходится слышать это выражение

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Язвенная болезнь желудка – широко распространенное хроническое заболевание, которое может быть вызвано многими факторами, но основным из них ученые считают стресс. Именно он создает условия, которые способствуют развитию воспаления.

Ученые подтвердили связь между стрессом и язвой желудка

правда ли, что стресс провоцирует язву желудка (фото из открытых источников)

Специалисты, опираясь на результаты исследования, заявили, что спокойные и уравновешенные люди практически не страдают этой проблемой. Чего не скажешь о людях, которые регулярно сталкиваются со стрессом и нервным напряжением. Не зря говорят, что все болезни от нервов, ведь ученые действительно подтвердили эту взаимосвязь.

Эксперты подчеркнули, что стресс является главной причиной развития воспаления и последующего изъязвления слизистой желудка. На стресс первым реагирует желудочно-кишечный тракт. Стоит нам понервничать – и в желудке появляется дискомфорт, боль, возможно, даже приходится каждые пять минут бегать в туалет. 

Физиологические реакции, происходящие в организме при стрессе, связаны с выбросом адреналина, который сужает сосуды. От этого в первую очередь страдают слизистые оболочки, ведь спазм сосудов затрудняет кровообращение. Как следствие, нарушается питание клеток слизистой оболочки и постепенно клетки желудка (или двенадцатиперстной кишки) частично атрофируются и гибнут, а на их месте образуется изъязвление.

Если хотите избежать язвы желудка, тогда научитесь абстрагироваться от стресса, плохих мыслей, повышенной тревожности. Если вы перенервничали, тогда компенсируйте свое эмоциональное напряжение полноценным отдыхом (прогулкой, здоровым сном, походом на фитнес и т.д.).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и привести свое состояние и настроение в норму за очень короткое время.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edinstvennaya.ua/view/22094
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ