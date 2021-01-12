5 продуктов для снятия стресса

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Мокрик Анастасия
Периодические
приступы стресса могут негативно сказаться на физическом и эмоциональном здоровье
человека. Фактически, это может увеличить риск сердечных заболеваний и появления депрессии.
Некоторые продукты помогают избавиться от стресса - фото: из открытых источников
Удивительно, но
определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и привести
свое состояние и настроение в норму за очень короткое время.
1. Сладкий картофель
Употребление цельных, богатых питательными веществами источников углеводов, таких как сладкий картофель, может помочь снизить уровень гормона стресса кортизола. Сладкий картофель — это цельный продукт, богатый питательными веществами, которые важны для реакции на стресс: витамином С и калием.
2. Кимчи
Кимчи — это ферментированное овощное блюдо, которое обычно готовят из капусты напа и дайкона, разновидности редиса. Сегодня кимчи продается во многих супермаркетах.
Исследования
показали, что ферментированные продукты помогают уменьшить стресс и
беспокойство. Кроме того, кимчи
содержит в себе пробиотики, витамины, минералы и антиоксиданты.
3. Мясные субпродукты
Каким б странным не казался этот факт, но отличным способом побороть стресс является употребление мясных субпродуктов. Сердце, печень и почки коровы и курицы являются отличным источником витаминов группы B. Особенно — B12, B6, рибофлавина и фолиевой кислоты, которые необходимы для контроля стресса.
Кусочек говяжьей печени (85 грамм) содержит в себе более 50% дневной нормы витамина B6 и фолиевой кислоты, более 200% дневной нормы рибофлавина и более 2000% дневной нормы витамина B12.
4. Моллюски
Моллюски, в том
числе мидии и устрицы, богаты аминокислотами, например, таурином. Он, в
свою очередь, способен повышать настроение. Исследования показывают, что таурин
оказывает на человека антидепрессивное действие.
5. Жирная рыба
Жирная рыба, например, скумбрия, сельдь, лосось и сардины, невероятно богата жирами омега-3 и витамином D — питательными веществами, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Стоит отметить, что витамин D также играет очень важную роль в регулировании психического здоровья и стресса.
Для того чтобы снять стресс, постарайтесь включить некоторые из вышеперечисленных продуктов в свой рацион.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как очистить куриное мясо от гормонов и антибиотиков, а также о самых важных продуктах для укрепления сердца.
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