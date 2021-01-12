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5 продуктов для снятия стресса

Некоторые продукты способны бороться со стрессом не хуже, чем лекарства

сегодня, 11:05
Автор:

Мокрик Анастасия

Периодические приступы стресса могут негативно сказаться на физическом и эмоциональном здоровье человека. Фактически, это может увеличить риск сердечных заболеваний и появления депрессии.

5 продуктов для снятия стресса

Некоторые продукты помогают избавиться от стресса - фото: из открытых источников

Удивительно, но определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и привести свое состояние и настроение в норму за очень короткое время.

1. Сладкий картофель

Употребление цельных, богатых питательными веществами источников углеводов, таких как сладкий картофель, может помочь снизить уровень гормона стресса кортизола. Сладкий картофель — это цельный продукт,  богатый питательными веществами, которые важны для реакции на стресс: витамином С и калием.

2. Кимчи

Кимчи — это ферментированное овощное блюдо, которое обычно готовят из капусты напа и дайкона, разновидности редиса. Сегодня  кимчи продается во многих супермаркетах.

Исследования показали, что ферментированные продукты помогают уменьшить стресс и беспокойство. Кроме того, кимчи содержит в себе пробиотики, витамины, минералы и антиоксиданты.

3. Мясные субпродукты

Каким б странным не казался этот факт, но отличным способом побороть стресс является употребление мясных субпродуктов. Сердце, печень и почки коровы и курицы являются отличным источником витаминов группы B. Особенно — B12, B6, рибофлавина и фолиевой кислоты, которые необходимы для контроля стресса.

Кусочек говяжьей печени (85 грамм) содержит в себе более 50% дневной нормы витамина B6 и фолиевой кислоты, более 200% дневной нормы рибофлавина и более 2000% дневной нормы витамина B12.

4. Моллюски

Моллюски, в том числе мидии и устрицы, богаты аминокислотами, например, таурином. Он, в свою очередь, способен повышать настроение. Исследования показывают, что таурин оказывает на человека антидепрессивное действие.

5. Жирная рыба

Жирная рыба, например, скумбрия, сельдь, лосось и сардины, невероятно богата жирами омега-3 и витамином D — питательными веществами, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Стоит отметить, что витамин D также играет очень важную роль в регулировании психического здоровья и стресса. 

Для того чтобы  снять стресс, постарайтесь включить некоторые из вышеперечисленных продуктов в свой рацион. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как очистить куриное мясо от гормонов и антибиотиков, а также о самых важных продуктах для укрепления сердца.



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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/stress-relieving-foods#The-bottom-line
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