Самые важные продукты для укрепления сердца

Выяснилось, что вещества, содержащиеся в продуктах питания, оказывают целительное влияние для сердечно-сосудистой системы.

Фото: americanhospital.uz

Ученые утверждают, что снизить риск развития болезней сердца поможет берберин. Он может снижать уровень сахара в крови, а значит предотвращать развитие диабета. При этом чувствительность к инсулину улучшается.

Также положительное влияние на сердце оказывает красный дрожжевой рис с высоким содержанием монаколина К, подавляющего выработку холестерина в печени.

Кроме этого, для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы нужно есть чеснок, содержащий аллицин.. Он снижает уровень холестерина на 10-15%. Чесночный экстракт может стабилизировать давление, сократить вероятность ранней смерти, снизить риск появления болезней почек и инсультов.

Напомним, Количество вейпов, электронных сигарет за последне время увеличилось в два-три раза. Для некоторых это было модно, для других – как способ отучится от обычных сигарет, для третьих же – способ поймать удовольствие, кайф. Однако, после исследований, ученые пришли к выводу, что не так все просто и не всегда полезно человеку вейп. В целом, наши результаты показывают, что вейпинг действительно мешает нормальному функционированию сердца и потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых оценили вред вейп-ароматизаторов для сердечных клеток. Этот эксперимент показал, что ароматизирующие химические вещества, добавленные в устройства для вейпинга, усиливают вред, который наносит никотин", – говорится в сообщении доктора Сами Нуджаим, автора исследования.

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