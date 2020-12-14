Фруктовые вейпы садят сердце

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Ольга Чародий
Количество вейпов, электронных сигарет за последне время
увеличилось в два-три раза. Для некоторых
это было модно, для других – как способ отучится от обычных сигарет, для третьих же – способ поймать удовольствие, кайф.
ФОТО: Из открытых источников
Однако, после исследований, ученые пришли к выводу, что не
так все просто и не всегда полезно человеку вейп. Ученые провели ряд
исследований, в ходе которых оценили вред вейп-ароматизаторов для сердечных
клеток. Особенно это вредно, у кого слабое или больное сердце, кто подвержен сердечным приступам.
Так, в соответствии с данными исследования оказалось, вкусы
фруктов и ванили крайне вредны.
Доктор изучил кардиотоксическое влияние ароматизаторов, добавляемых в электронные жидкости для вейпинга — фруктовый ароматизатор, корицу и ваниль. Все три оказались токсичны для клеток сердечных мышц. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины, и для всех вейп оказывал негативное воздействие на их здоровье.
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