Фруктовые вейпы садят сердце

Количество вейпов, электронных сигарет за последне время увеличилось в два-три раза. Для некоторых это было модно, для других – как способ отучится от обычных сигарет, для третьих же – способ поймать удовольствие, кайф.

ФОТО: Из открытых источников

Однако, после исследований, ученые пришли к выводу, что не так все просто и не всегда полезно человеку вейп. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых оценили вред вейп-ароматизаторов для сердечных клеток. Особенно это вредно, у кого слабое или больное сердце, кто подвержен сердечным приступам.

Так, в соответствии с данными исследования оказалось, вкусы фруктов и ванили крайне вредны.

"Ароматизированные электронные сигареты очень популярные среди подростков и молодежи, но они небезопасны. В целом, наши результаты показывают, что вейпинг действительно мешает нормальному функционированию сердца и потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма. Этот эксперимент показал, что ароматизирующие химические вещества, добавленные в устройства для вейпинга, усиливают вред, который наносит никотин", – говорится в сообщении доктора Сами Нуджаим, автора исследования.

Доктор изучил кардиотоксическое влияние ароматизаторов, добавляемых в электронные жидкости для вейпинга — фруктовый ароматизатор, корицу и ваниль. Все три оказались токсичны для клеток сердечных мышц. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины, и для всех вейп оказывал негативное воздействие на их здоровье.

Напомним, "Комментарии" писали, что Всемирноизвестная американская корпорация Apple запретила все приложения, связанные с вейпингом. Об этом передает издание Axios. Так, в AppStore теперь нельзя скачивать программы, которые поощряют людей курить вейпы или помогающие им в этом. Согласно сообщению, из онлайн-магазина исчезли более 180 приложений.

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