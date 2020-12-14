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Фруктовые вейпы садят сердце

Длительное курение вейпов и электронных сигарет резко повышает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами из-за того, что их испарения делают стенки кровеносных сосудов менее гибкими, заявили медики

сегодня, 22:30
Автор:

Ольга Чародий

Количество вейпов, электронных сигарет за последне время увеличилось в два-три раза. Для некоторых  это было модно, для других – как способ отучится от  обычных сигарет, для  третьих же – способ поймать  удовольствие, кайф.

Фруктовые вейпы садят сердце

ФОТО: Из открытых источников

Однако, после исследований, ученые пришли к выводу, что не так все просто и не всегда полезно человеку вейп. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых оценили вред вейп-ароматизаторов для сердечных клеток. Особенно это вредно, у кого слабое или больное сердце, кто  подвержен сердечным приступам.

Так, в соответствии с данными исследования оказалось, вкусы фруктов и ванили крайне вредны.

 "Ароматизированные электронные сигареты очень популярные среди подростков и молодежи, но они небезопасны. В целом, наши результаты показывают, что вейпинг действительно мешает нормальному функционированию сердца и потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма. Этот эксперимент показал, что ароматизирующие химические вещества, добавленные в устройства для вейпинга, усиливают вред, который наносит никотин", – говорится в сообщении доктора Сами Нуджаим, автора исследования.

 Доктор изучил кардиотоксическое влияние ароматизаторов, добавляемых в электронные жидкости для вейпинга — фруктовый ароматизатор, корицу и ваниль. Все три оказались токсичны для клеток сердечных мышц. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины,  и  для  всех вейп оказывал негативное воздействие на их  здоровье.

 Напомним, "Комментарии" писали, что Всемирноизвестная американская корпорация Apple запретила все приложения, связанные с вейпингом. Об этом передает издание Axios. Так, в AppStore теперь нельзя скачивать программы, которые поощряют людей курить вейпы или помогающие им в этом. Согласно сообщению, из онлайн-магазина исчезли более 180 приложений. 


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Источник: https://www.vardex.ru/
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