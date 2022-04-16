Дело не в здоровой пище: 101-летний мужчина назвал секреты долголетия

Многие задаются вопросом, как можно увеличить продолжительность своей жизни. И первым фактором, который может повлиять на здоровье, по мнению экспертов, является правильное питание. Но 101-летний британец Дензил Купер назвал свои секреты.

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

От здорового питания действительно зависят многие процессы в нашем организме, диетологи говорят, что в день нужно съедать пять порций фруктов и овощей, потому что они являются источником витаминов и полезных веществ. Но вот Дензел считает, что этот совет переоценен.

По словам британца, он любитель вредной пищи и на протяжение своей жизни употреблял мало овощей. Он считает, что сохранить здоровье и прожить до такого возраста ему помогли два секрета. Первый состоит в том, что британец не курил и употреблял очень мало алкоголя, а второй заключается в том, что он всегда был спокойным и уравновешенным. По мнению 110-летнего мужчины именно эти факторы помогают ему поддерживать здоровье.

Напомним, если хотите увеличить продолжительность жизни, тогда больше внимания уделяйте правильному питанию и физической активности. Американский доктор Элли говорит, что следует больше ходить пешком, ведь это занятие приносит много пользы здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в рационе периодически должна появляться рыба, потому что она благодаря своему составу является очень ценным продуктом. Диетолог США Майя Феллер отметила, употребление каких видов рыбы может способствовать долголетию.

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