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Дело не в здоровой пище: 101-летний мужчина назвал секреты долголетия

101-летний житель британского Бирмингема Дензил Купер поделился секретами, которые помогают ему сохранять здоровье

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие задаются вопросом, как можно увеличить продолжительность своей жизни. И первым фактором, который может повлиять на здоровье, по мнению экспертов, является правильное питание. Но 101-летний британец Дензил Купер назвал свои секреты.

Дело не в здоровой пище: 101-летний мужчина назвал секреты долголетия

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

От здорового питания действительно зависят многие процессы в нашем организме, диетологи говорят, что в день нужно съедать пять порций фруктов и овощей, потому что они являются источником витаминов и полезных веществ. Но вот Дензел считает, что этот совет переоценен.

По словам британца, он любитель вредной пищи и на протяжение своей жизни употреблял мало овощей. Он считает, что сохранить здоровье и прожить до такого возраста ему помогли два секрета. Первый состоит в том, что британец не курил и употреблял очень мало алкоголя, а второй заключается в том, что он всегда был спокойным и уравновешенным. По мнению 110-летнего мужчины именно эти факторы помогают ему поддерживать здоровье.

Напомним, если хотите увеличить продолжительность жизни, тогда больше внимания уделяйте правильному питанию и физической активности. Американский доктор Элли говорит, что следует больше ходить пешком, ведь это занятие приносит много пользы здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в рационе периодически должна появляться рыба, потому что она благодаря своему составу является очень ценным продуктом. Диетолог США Майя Феллер отметила, употребление каких видов рыбы может способствовать долголетию.

Читайте также, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.


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Источник: https://bestinau.net/sutton-coldfield-101-year-old-great-grandfather-reveals-secret-to-longevity-and-its-not-five-a-day/
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