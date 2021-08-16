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Какие привычки в питании помогут продлить молодость

Врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость

16 августа 2021, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите продлить молодость и улучшить состояние здоровья, тогда ознакомьтесь с двумя важными принципами питания, которые нужно применять на регулярной основе. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram написала, на что необходимо обратить внимание.

Какие привычки в питании помогут продлить молодость

Привычки в питании / Фото: pexels.com

- Останавливаем воспаление

Обогатите свой рацион продуктами, обладающими противовоспалительным эффектом. В этот список входит имбирь, куркума, семена льна, грецкие орехи, чеснок, мята, а также жирные сорта рыбы, в которых содержится много омега-3 ненасыщенных жирных кислот. 

- Стабилизируем сахар в крови

Необходимо следить за своим уровнем сахара в крови, потому что его резкие скачки приводят к воспалению и физиологическому стрессу. Это происходит после употребления многих фруктов, мучного и крахмалистых продуктов, поэтому их нужно есть в сочетании с жирами. Например, фрукты употребляйте с орехами, а в кашу добавляйте растительное масло и всевозможные семечки. 

Эксперт говорит, что принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров — один из основных. 

Какие привычки в питании помогут продлить молодость - фото 2

Напомним, что питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что если вы хотите оставаться молодыми и здоровыми, то нужно пересмотреть свой образ жизни, в частности рацион и отношение к спорту. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о "золотых" принципах питания, которые важно знать.


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