Какие привычки в питании помогут продлить молодость

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Светлана Шкурупий
Если хотите продлить молодость и улучшить состояние здоровья, тогда ознакомьтесь с двумя важными принципами питания, которые нужно применять на регулярной основе. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram написала, на что необходимо обратить внимание.
Привычки в питании / Фото: pexels.com
- Останавливаем воспаление
Обогатите свой рацион продуктами, обладающими противовоспалительным эффектом. В этот список входит имбирь, куркума, семена льна, грецкие орехи, чеснок, мята, а также жирные сорта рыбы, в которых содержится много омега-3 ненасыщенных жирных кислот.
- Стабилизируем сахар в крови
Необходимо следить за своим уровнем сахара в крови, потому что его резкие скачки приводят к воспалению и физиологическому стрессу. Это происходит после употребления многих фруктов, мучного и крахмалистых продуктов, поэтому их нужно есть в сочетании с жирами. Например, фрукты употребляйте с орехами, а в кашу добавляйте растительное масло и всевозможные семечки.
Эксперт говорит, что принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров — один из основных.
Напомним, что питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что если вы хотите оставаться молодыми и здоровыми, то нужно пересмотреть свой образ жизни, в частности рацион и отношение к спорту. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о "золотых" принципах питания, которые важно знать.
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