Исследователи назвали занятие, которое продлевает жизнь на 15 лет

Если хотите увеличить продолжительность жизни, тогда больше внимания уделяйте правильному питанию и физической активности. Американский доктор Элли говорит, что следует больше ходить пешком, ведь это занятие приносит много пользы здоровью.

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Специалист утверждает, что регулярные пешие прогулки способны увеличить продолжительность жизни до 15 лет. При чем, в день рекомендуется совершать около 6 тысяч шагов, но все индивидуально, если можете больше — это большой плюс.

Известно, что ходьба помогает нормализовать дыхание, сжигать жировые отложения, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, укреплять мышечную массу, повышать защитные функции иммунитета, а также замедлять процессы старения.

По словам доктора Элли, если у вас нет совершенно времени на ходьбу, то десять минут все ж таки можно найти. Даже такая минимальная прогулка принесет улучшение самочувствия и настроения, а также поспособствует укреплению организма.

Результаты исследования показали, что люди, которые привыкли к быстрому темпу, могут иметь биологический возраст на 15 лет моложе, чем те, кто не торопится с ежедневными прогулками.

Напомним, врач-диетолог Лиза Янг подчеркнула, какие продукты необходимо минимизировать в своем рационе, потому что они содержат аминокислоты, которые в большом количестве могут плохо повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и вызвать заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что математик Лео Бельзиля отметил, что люди смогут доживать до 130 лет, а максимальная продолжительность жизни составит 180 лет. Но для ее сохранения людям в таком возрасте нужно будет прилагать усилия, в частности, они могут нуждаться в протезировании и трансплантации органов.

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