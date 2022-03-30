Какие продукты способны сократить продолжительность жизни

Как известно, питание является одним из основных факторов, который влияет на продолжительность жизни, поэтому свой рацион нужно обогащать только полезной и качественной пищей. Врач-диетолог Лиза Янг отметила, какие продукты нужно исключить из меню, потому что они негативно влияют на здоровье.

Что сокращает жизнь (фото из открытых источников)

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, исходя из результатов исследования, отметили, что говядина, курица и молочные продукты в своем составе содержат аминокислоты, которые в большом количестве могут плохо повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и вызвать заболевания.

Эксперты проанализировали данные о здоровье более 120 тысяч человек и обнаружили, что у тех, кто употребляет аминокислоты в несколько раз больше, риск проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличился на 12%. Они также обнаружили, что основная часть таких аминокислот поступает в организм из говядины, курицы и молочных продуктов.

Врач-диетолог Лиза Янг подчеркнула, что не стоит полностью исключать эти продукты из рациона, важно лишь минимизировать их употребление. В меню стоит добавить больше фруктов, овощей, растительных белков, которые содержатся в орехах и бобах.

Напомним, американские ученые провели масштабное исследование, целью которого было выяснить, могут ли морепродукты влиять на продолжительность жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Читай также, медики назвали "утренний" продукт для долголетия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!