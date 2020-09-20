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Главная Новости Здоровье наше тело Американский врач назвал три важных правила долголетия
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Американский врач назвал три важных правила долголетия

Эти правила помогут укрепить здоровье

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Ukrhealth.

Американский врач назвал три важных правила долголетия

Shutterstock

Эксперт отметил, что очень важную роль в этом деле играют физические упражнения. Однако, их нужно выполнять правильно. В первую очередь, нельзя перегружать организм интенсивными тренировками, правильно распределяйте нагрузку, чтобы потом не болело все тело.

Также врач подчеркнул, что для организма являются полезными "небольшие стрессы". Например, периодическое голодание или закаливание. По мнению ученого, такие действия увеличивают продолжительность жизни, потому что стимулируют "гены долголетия".

Третьим правилом является правильно восприятие проблем. Доктор отмечает, что нельзя все воспринимать слишком близко к сердцу и поддаваться стрессовым состояние, потому что они провоцируют развитие многих заболеваний. Фрэнк Липман советует искать во всем плюсы и наслаждаться жизнью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем заключается секрет долголетия японцев.


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