Американский диетолог рассказала, какая рыба продлевает жизнь

В рационе периодически должна появляться рыба, потому что она благодаря своему составу является очень ценным продуктом. Диетолог США Майя Феллер отметила, употребление каких видов рыбы может способствовать долголетию.

Названа рыба, способная продлить жизнь (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что основу многих диет, которых придерживаются долгожители, составляет рыба. Меню дважды в неделю желательно обогащать лососем, скумбрией, сардинами и анчоусами. Дело в том, что эти виды рыб содержат в большом количестве омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье организма и способствуют долголетию. Кроме этих кислот рыба богата еще на белок, селен, фосфор и другие вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Также диетолог рекомендует употреблять и консервированную рыбу, но важно внимательно читать состав. В них должна быть рыба, растительное или оливковое масло, вода и соль. Свой выбор лучше остановить на продуктах, в составе которых мало соли.

Напомним, что рацион питания должен быть вкусным, полезным и разнообразным. Рыба — удивительный продукт, обладающий высокими пищевыми достоинствами. Вот пять основных причин, почему она должна появляться почаще в вашем меню.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рыба — очень важный продукт, который обеспечивает наше тело необходимыми для жизни и здоровья компонентами. Однако иногда в магазинах можно встретить такой товар, который не только не принесет пользы, но и навредит нашему организму. Как не купить опасную рыбу и на что обращать внимание при выборе продукта.

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