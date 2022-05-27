Что нужно есть на завтрак, чтобы день был продуктивным

Не зря говорят, что завтрак — самый важный прием пищи, потому что он заряжает организм витаминами, полезными веществам, которые поддерживают заряд энергии на протяжение дня. Что нужно есть утром, чтобы оставаться продуктивным?

Продукты на завтрак (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что утренний прием пищи должен состоять из вареных куриных яиц, ягод, домашнего йогурта (или без добавок), бананов, каши (гречневой, пшеничной, овсяной), ореховой пасты, а также авокадо, бобовых (фасоль, чечевица), бутербродов (с сыром, зеленью и отварной курицей + овощи или красная рыба). Но хлеб на завтрак стоит выбирать цельнозерновой.

Еще утром можно съесть орехов, в частности миндаль, финики, семена чиа. Все вышеперечисленные продукты хорошо насыщают, обогащают организм витаминами и способствуют вырабатыванию энергии, которая повышает нашу продуктивность.

А вот от цитрусовых, острой пищи и сладких продуктов на завтрак лучше отказаться, поскольку они негативно отразятся на здоровье.

Напомним, врач-диетолог Лиза Московиц отметила, что утренний прием пищи должен состоять из белков, клетчатки и полезных жиров, в ином случае, такой завтрак может ослабить иммунитет и негативно отразиться на общем состоянии здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что утренний прием пищи пропускать ни в коем случае нельзя, ведь завтрак заряжает организм энергией и дает силы на весь день. Специалисты в области питания говорят, что утром желательно употреблять много белков и клетчатки.

Читай также, если мечтаете о плоском животе и стройной талии, тогда нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности, ответственно отнестись к завтраку, который является самым важным приемом пищи, потому что запускает метаболизм и придает энергии организму.

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