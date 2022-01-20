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Без каких продуктов организм быстро стареет

Врач-диетолог Анна Коновалова рассказала, отсутствие каких продуктов в рационе может спровоцировать старение организма

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Питание — важный фактор, влияющий на самочувствие здоровья. Есть продукты, негативно отражающиеся на состоянии организма, а есть те, без которых он не может, потому что их дефицит ускоряет процесс старения.

Без каких продуктов организм быстро стареет

Без каких продуктов организм быстро стареет (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Анна Коновалова рассказала, что правильно сбалансированный рацион повышает иммунитет, улучшает мозговую активность, очищает организм от шлаков. И есть продукты, которые просто необходимо добавлять в свое меню. В первую очередь, это рыба, потому что она является ценным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. По словам врача, ее нужно употреблять не менее 2-3 раз в неделю по 110-140 граммов.

Кроме того, Коновалова рассказала о пользе свежих овощей и фруктов, потому что они богаты на витамины и микроэлементы, в частности клетчатку, которая играет важную роль в процессе пищеварения. Такие продукты нужно употреблять не менее 5-6 порций в день.

Плюс ко всему, рацион следует обогатить орехами и семенами, потому что в их составе много витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и других элементов, поддерживающих работу всего организма. Но не злоупотребляйте ими, поскольку они достаточно калорийны и могут отразиться на фигуре.

Напомним, что диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело назвали неправильные варианты завтраков, которые могут навредить иммунной системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые США связали употребление оливкового масла со снижением риска преждевременной смерти от болезней.

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Источник: https://rsport.ria.ru/20220110/starenie-1767084790.html
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