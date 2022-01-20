Питание — важный фактор, влияющий на самочувствие здоровья. Есть продукты, негативно отражающиеся на состоянии организма, а есть те, без которых он не может, потому что их дефицит ускоряет процесс старения.

Без каких продуктов организм быстро стареет (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Анна Коновалова рассказала, что правильно сбалансированный рацион повышает иммунитет, улучшает мозговую активность, очищает организм от шлаков. И есть продукты, которые просто необходимо добавлять в свое меню. В первую очередь, это рыба, потому что она является ценным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. По словам врача, ее нужно употреблять не менее 2-3 раз в неделю по 110-140 граммов.

Кроме того, Коновалова рассказала о пользе свежих овощей и фруктов, потому что они богаты на витамины и микроэлементы, в частности клетчатку, которая играет важную роль в процессе пищеварения. Такие продукты нужно употреблять не менее 5-6 порций в день.

Плюс ко всему, рацион следует обогатить орехами и семенами, потому что в их составе много витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и других элементов, поддерживающих работу всего организма. Но не злоупотребляйте ими, поскольку они достаточно калорийны и могут отразиться на фигуре.

Напомним, что диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело назвали неправильные варианты завтраков, которые могут навредить иммунной системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые США связали употребление оливкового масла со снижением риска преждевременной смерти от болезней.

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