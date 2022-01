Какой продукт способен защитить от многих болезней

Исследователи из Гарварда рекомендуют обогатить рацион натуральным оливковым маслом, потому что этот продукт, как оказалось, может защитить от различных заболеваний и укрепить состояние организма.

Оливковое масло (фото из открытых источников)

Результаты своей работы команда ученых опубликовала в журнале Journal of the American College of Cardiology. Они выяснили, что регулярное употребление продукта снижает риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных болезней. Выводы ученых основываются на многолетних наблюдениях, в которых приняло участие более 60 тысяч женщин и почти 32 тысячи мужчин. У добровольцев на момент начала эксперимента в 1990-м году не было проблем с сердцем и онкологией. Но они каждые четыре года заполняли специальные анкеты и рассказывали о своих принципах питания.

Выяснилось, что у тех участников исследования, которые регулярно добавляли в меню оливковое масло, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми людьми, кто исключал продукт из рациона. Также у любителей масла на 17% снизился риск развития онкологии, на 18% — респираторных заболеваний и на 29% — от нейродегенеративных.

