Какой продукт способен защитить от многих болезней

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Светлана Шкурупий
Исследователи
из Гарварда рекомендуют обогатить рацион натуральным оливковым маслом, потому
что этот продукт, как оказалось, может защитить от различных заболеваний и
укрепить состояние организма.
Оливковое масло (фото из открытых источников)
Результаты
своей работы команда ученых опубликовала в журнале Journal of the American
College of Cardiology. Они выяснили, что регулярное употребление продукта
снижает риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и
нейродегенеративных болезней. Выводы ученых основываются на многолетних
наблюдениях, в которых приняло участие более 60 тысяч женщин и почти 32 тысячи
мужчин. У добровольцев на момент начала эксперимента в 1990-м году не было
проблем с сердцем и онкологией. Но они каждые четыре года заполняли специальные
анкеты и рассказывали о своих принципах питания.
Выяснилось,
что у тех участников исследования, которые регулярно добавляли в меню оливковое
масло, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже по
сравнению с теми людьми, кто исключал продукт из рациона. Также у любителей
масла на 17% снизился риск развития онкологии, на 18% — респираторных
заболеваний и на 29% — от нейродегенеративных.
Напомним,
эксперты рассказали, как оливковое масло помогает вылечить варикоз — деформацию
и нарушение нормальной работы вен на ногах.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что для предотвращения
сердечно-сосудистых заболеваний необходимо каждый день принимать по четыре
столовые ложки оливкового масла.
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