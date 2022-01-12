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Какой продукт способен защитить от многих болезней

Ученые США связали употребление оливкового масла со снижением риска преждевременной смерти от болезней

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Исследователи из Гарварда рекомендуют обогатить рацион натуральным оливковым маслом, потому что этот продукт, как оказалось, может защитить от различных заболеваний и укрепить состояние организма.

Какой продукт способен защитить от многих болезней

Оливковое масло (фото из открытых источников)

Результаты своей работы команда ученых опубликовала в журнале Journal of the American College of Cardiology. Они выяснили, что регулярное употребление продукта снижает риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных болезней. Выводы ученых основываются на многолетних наблюдениях, в которых приняло участие более 60 тысяч женщин и почти 32 тысячи мужчин. У добровольцев на момент начала эксперимента в 1990-м году не было проблем с сердцем и онкологией. Но они каждые четыре года заполняли специальные анкеты и рассказывали о своих принципах питания.

Выяснилось, что у тех участников исследования, которые регулярно добавляли в меню оливковое масло, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми людьми, кто исключал продукт из рациона. Также у любителей масла на 17% снизился риск развития онкологии, на 18% — респираторных заболеваний и на 29% — от нейродегенеративных.

Напомним, эксперты рассказали, как оливковое масло помогает вылечить варикоз — деформацию и нарушение нормальной работы вен на ногах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний необходимо каждый день принимать по четыре столовые ложки оливкового масла.

Читайте также, диетолог Коррин Тойн рассказала, какое масло необходимо добавить в рацион, если хотите снизить уровень холестерина.


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Источник: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.10.041
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