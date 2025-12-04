Заряджаємось вітаміном D: у яких напоях він точно є

Нестача вітаміну D – часта проблема, особливо взимку. Важливо знати, що є напої, які не лише освіжають, а й допомагають підтримати імунітет та енергію.

Молоко. Фото: з відкритих джерел

Збагачене молоко – це, коли до нього виробник додає певні поживні речовини, яких може не вистачати або легко втрачаються під час обробки. Найчастіше збагачують: вітаміном D, кальцієм, іноді вітамінами A, B12, білком чи йодом.

Згідно з даними Ради з молочної промисловості США, молоко, збагачене вітаміном D, повинне містити від 100 МО і до 150 МО вітаміну D на порцію.

Наприклад, одна склянка 1% збагаченого молока містить 104 МО (17% від добової норми).

Багато видів рослинного молока, такі як соєве, мигдальне та рисове містять доданий вітамін D.

В основному рослинне молоко не містить вітаміну D природним чином. Його додають лише у збагачені (фортифіковані) варіанти.

Тому перед покупкою перевірте склад, де має бути зазначено Vitamin D2/D3 або їх кількість у % від добової норми.

Збагачений апельсиновий сік може забезпечити близько 100 МО вітаміну D (17% від добової норми) на склянку.

Напій зазвичай містить кальцій, який корисний для здоров'я кісток.

У натуральному апельсиновому соку зазвичай є ще такі вітаміни: вітамін C — основний і у найвищій кількості, фолієва кислота (вітамін B9) — помірна кількість, вітамін B1 (тіамін) — невеликі кількості, вітамін A (у формі провітаміну A — каротиноїдів) — небагато, але присутні

Гриби — єдиний рослинний продукт, який природно насичують вітаміном D. Якщо їх варити на повільному вогні, то бульйон може мати дивовижну дозу вітаміну.

Вітамін D у грибах утворюється під дією ультрафіолету. Найбільше його у грибах, які сушили або опромінювали УФ-світлом.

Навіть якщо гриби містили певну кількість вітаміну D, в бульйон переходить лише слідова частина, тоді як основна частина залишається в грибній м'якоті або частково руйнується при тривалій термообробці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вживання вітамінів може спричинити небачені проблеми: експерти вразили наслідками.



