Заряжаемся витамином D: в каких напитках он точно есть

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Недостаток витамина D — частая проблема, особенно зимой. Важно знать, что есть напитки, которые не только освежают, но и помогают поддержать иммунитет и энергию.
Молоко. Фото: из открытых источников
Обогащенное молоко – это, когда к нему производитель добавляет определенные питательные вещества, которых может не хватать или которые легко теряются во время обработки. Чаще всего обогащают: витамином D, кальцием, иногда витаминами A, B12, белком или йодом.
Согласно данным Совета по молочной промышленности США, молоко, обогащенное витамином D, должно содержать от 100 МЕ и до 150 МЕ витамина D на порцию.
Например, один стакан 1% обогащенного молока содержит 104 МЕ (17% от суточной нормы).
Многие виды растительного молока, такие как соевое, миндальное и рисовое содержат добавленный витамин D.
В основном растительное молоко не содержит витамина D естественным образом. Его добавляют только в обогащенные (фортифицированные) варианты.
Поэтому перед покупкой проверьте состав, где должно быть указано Vitamin D2/D3 или их количество в % от суточной нормы.
Обогащенный апельсиновый сок может обеспечить около 100 МЕ витамина D (17% от суточной нормы) на стакан.
Напиток обычно также содержит кальций, который полезен для здоровья костей.
В натуральном апельсиновом соке обычно есть еще такие витамины: витамин C — основной и в самом высоком количестве, фолиевая кислота (витамин B9) — умеренное количество, витамин B1 (тиамин) — небольшие количества, витамин A (в форме провитамина A — каротиноидов) — немного, но присутствуют
Грибы — единственный растительный продукт, который естественным образом насыщают витамином D. Если их варить на медленном огне, то бульон может иметь удивительную дозу витамина.
Витамин D в грибах образуется под действием ультрафиолета. Больше всего его в грибах, которые сушили или облучали УФ-светом.
Даже, если грибы содержали определенное количество витамина D, в бульон переходит лишь следовая часть, тогда как основная часть остается в грибной мякоти или частично разрушается при длительной термообработке.
Читайте также на портале "Комментарии" — употребление витаминов может повлечь за собой невиданные проблемы: эксперты поразили последствиями.