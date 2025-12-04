logo

BTC/USD

93132

ETH/USD

3206.47

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Заряжаемся витамином D: в каких напитках он точно есть
commentss НОВОСТИ Все новости

Заряжаемся витамином D: в каких напитках он точно есть

Топ-4 лучших напитка для здоровья

4 декабря 2025, 08:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Недостаток витамина D — частая проблема, особенно зимой. Важно знать, что есть напитки, которые не только освежают, но и помогают поддержать иммунитет и энергию.

Заряжаемся витамином D: в каких напитках он точно есть

Молоко. Фото: из открытых источников

Обогащенное молоко – это, когда к нему производитель добавляет определенные питательные вещества, которых может не хватать или которые легко теряются во время обработки. Чаще всего обогащают: витамином D, кальцием, иногда витаминами A, B12, белком или йодом.

Согласно данным Совета по молочной промышленности США, молоко, обогащенное витамином D, должно содержать от 100 МЕ и до 150 МЕ витамина D на порцию.

Например, один стакан 1% обогащенного молока содержит 104 МЕ (17% от суточной нормы).

Многие виды растительного молока, такие как соевое, миндальное и рисовое содержат добавленный витамин D.

В основном растительное молоко не содержит витамина D естественным образом. Его добавляют только в обогащенные (фортифицированные) варианты.

Поэтому перед покупкой проверьте состав, где должно быть указано Vitamin D2/D3 или их количество в % от суточной нормы.

Обогащенный апельсиновый сок может обеспечить около 100 МЕ витамина D (17% от суточной нормы) на стакан.

Напиток обычно также содержит кальций, который полезен для здоровья костей.

В натуральном апельсиновом соке обычно есть еще такие витамины: витамин C — основной и в самом высоком количестве, фолиевая кислота (витамин B9) — умеренное количество, витамин B1 (тиамин) — небольшие количества, витамин A (в форме провитамина A — каротиноидов) — немного, но присутствуют

Грибы — единственный растительный продукт, который естественным образом насыщают витамином D. Если их варить на медленном огне, то бульон может иметь удивительную дозу витамина.

Витамин D в грибах образуется под действием ультрафиолета. Больше всего его в грибах, которые сушили или облучали УФ-светом.

Даже, если грибы содержали определенное количество витамина D, в бульон переходит лишь следовая часть, тогда как основная часть остается в грибной мякоти или частично разрушается при длительной термообработке.

Читайте также на портале "Комментарии" — употребление витаминов может повлечь за собой невиданные проблемы: эксперты поразили последствиями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.health.com/drinks-with-vitamin-d-11852668
Теги:

Новости

Все новости