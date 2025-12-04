Заряжаемся витамином D: в каких напитках он точно есть

Недостаток витамина D — частая проблема, особенно зимой. Важно знать, что есть напитки, которые не только освежают, но и помогают поддержать иммунитет и энергию.

Молоко. Фото: из открытых источников

Обогащенное молоко – это, когда к нему производитель добавляет определенные питательные вещества, которых может не хватать или которые легко теряются во время обработки. Чаще всего обогащают: витамином D, кальцием, иногда витаминами A, B12, белком или йодом.

Согласно данным Совета по молочной промышленности США, молоко, обогащенное витамином D, должно содержать от 100 МЕ и до 150 МЕ витамина D на порцию.

Например, один стакан 1% обогащенного молока содержит 104 МЕ (17% от суточной нормы).

Многие виды растительного молока, такие как соевое, миндальное и рисовое содержат добавленный витамин D.

В основном растительное молоко не содержит витамина D естественным образом. Его добавляют только в обогащенные (фортифицированные) варианты.

Поэтому перед покупкой проверьте состав, где должно быть указано Vitamin D2/D3 или их количество в % от суточной нормы.

Обогащенный апельсиновый сок может обеспечить около 100 МЕ витамина D (17% от суточной нормы) на стакан.

Напиток обычно также содержит кальций, который полезен для здоровья костей.

В натуральном апельсиновом соке обычно есть еще такие витамины: витамин C — основной и в самом высоком количестве, фолиевая кислота (витамин B9) — умеренное количество, витамин B1 (тиамин) — небольшие количества, витамин A (в форме провитамина A — каротиноидов) — немного, но присутствуют

Грибы — единственный растительный продукт, который естественным образом насыщают витамином D. Если их варить на медленном огне, то бульон может иметь удивительную дозу витамина.

Витамин D в грибах образуется под действием ультрафиолета. Больше всего его в грибах, которые сушили или облучали УФ-светом.

Даже, если грибы содержали определенное количество витамина D, в бульон переходит лишь следовая часть, тогда как основная часть остается в грибной мякоти или частично разрушается при длительной термообработке.

