Якщо вам за 50, цей продукт обов'язково потрібно їсти якнайчастіше
commentss НОВИНИ Всі новини

Якщо вам за 50, цей продукт обов'язково потрібно їсти якнайчастіше

Є 4 причини, чому після 50 років клітковина має стати основою вашої тарілки

17 лютого 2026, 10:40
Коли ми перетинаємо позначку 50 років, наше тіло починає працювати інакше. Метаболізм уповільнюється, ризик хронічних захворювань зростає, а звичні дієти перестають діяти.

Йдеться про клітковину (харчові волокна). Дієтологи називають її недооціненим героєм для людей старшого віку. За статистикою, понад 90% дорослих не з'їдають рекомендовану добову норму, що призводить до серйозних наслідків здоров'я.

Ось чотири причини, чому після 50 років клітковина має стати основою вашої тарілки: порятунок для кишечника. З віком травлення стає "ледачим". Клітковина запобігає запорам і підтримує регулярність, що є ключовим для комфортного життя.

Захист серця. Розчинна клітковина діє як губка, захоплюючи "поганий" холестерин і виводячи його з організму, перш ніж він встигне закупорити артерії.

Контроль ваги та діабету. Вона уповільнює всмоктування цукру, запобігаючи різким стрибкам інсуліну, і дарує відчуття ситості на довгий час. Це найкращий спосіб не переїдати.

Боротьба із запаленням. Здоровий мікробіом, який харчується клітковиною, знижує рівень хронічного запалення в організмі – головного драйвера старіння.

Жінкам після 50 рекомендовано 21 грам, а чоловікам – 30 грамів клітковини на добу.

Топ-5 продуктів, щоб добрати норму вже сьогодні:

Ягоди (особливо малина та ожина).

Бобові (чечевиця, нут, квасоля).

Цільнозернові (вівсянка, кіноа).

Горіхи та насіння (чіа, льон, мигдаль).

Овочі (брюссельська капуста, броколі, морква).

Почніть з малого: додайте жменю ягід у ранкову кашу або замініть білий рис на сочевицю.

Джерело: https://www.eatingwell.com/people-over-50-should-eat-more-of-11896098

