Если вам за 50, этот продукт обязательно нужно есть как можно чаще

Когда мы пересекаем отметку в 50 лет, наше тело начинает работать иначе. Метаболизм замедляется, риск хронических заболеваний возрастает, а привычные диеты перестают действовать.

Речь идет о клетчатке (пищевые волокна). Диетологи называют ее недооцененным героем для людей старшего возраста. По статистике, более 90% взрослых не съедают рекомендованную суточную норму, что приводит к серьезным последствиям для здоровья.

Вот 4 причины, почему после 50 лет клетчатка должна стать основой вашей тарелки: спасение для кишечника. С возрастом пищеварение становится "ленивым". Клетчатка предотвращает запоры и поддерживает регулярность, что является ключевым для комфортной жизни.

Защита сердца. Растворимая клетчатка действует как губка, захватывая "плохой" холестерин и выводя его из организма, прежде чем он успеет закупорить артерии.

Контроль веса и диабета. Она замедляет всасывание сахара, предотвращая резкие скачки инсулина, и дарит ощущение сытости на долгое время. Это лучший способ не переедать.

Борьба с воспалением. Здоровый микробиом, который питается клетчаткой, снижает уровень хронического воспаления в организме — главного драйвера старения.

Женщинам после 50 рекомендовано 21 грамм, а мужчинам – 30 граммов клетчатки в день.

Топ-5 продуктов, чтобы добрать норму уже сегодня:

Ягоды (особенно малина и ежевика).

Бобовые (чечевица, нут, фасоль).

Цельнозерновые (овсянка, киноа).

Орехи и семена (чиа, лен, миндаль).

Овощи (брюссельская капуста, брокколи, морковь).

Начните с малого: добавьте горсть ягод в утреннюю кашу или замените белый рис на чечевицу.

