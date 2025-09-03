Ходьба может улучшить здоровье вашего мозга, когда вам за 50: что нужно знать

Ходьба с сопротивлением может быть мощной, но ее нужно делать с умом. Отягощенный жилет может добавить здоровую нагрузку и активировать мышечные веретена. Когда речь идет о включении обременителей в прогулки, особенно для людей старше 50 лет, то следует придерживаться ряда конкретных рекомендаций. Такие советы дает функциональный невролог Брендон Кроуфорд.

Ходьба. Фото: из открытых источников

Следует начать с легкого веса (1–2,5 кг) и постепенно увеличивать его.

Сначала ориентируйтесь на 2-3 прогулки с отягощениями 2 коротких упражнений с сопротивлением (эспандеры, собственный вес или обременение) два-три раза в неделю.

Сосредоточьтесь на осанке. Если дополнительный вес изменяет вашу походку, облегчите нагрузку. Защитите суставы, особенно бедра, колени и позвоночник.

Специалист говорит, что каждый человек получит преимущества от ходьбы независимо от того, когда он его делает, но если есть возможность прогуляться до обеда, ваш мозг будет вам благодарен.

Доктор Кроуфорд отмечает, что влияние природного света утром помогает сбросить внутренние часы вашего организма, предоставляя клеткам больше энергии и балансируя гормоны, которые восстанавливают мозг.

Старайтесь проводить на улице 15–20 минут до 10 утра, если это возможно, и без солнцезащитных очков. Если вы соедините силовые тренировки с утренним светом во время ходьбы, вы увидите еще лучшие результаты, чем показало исследование.

