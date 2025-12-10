Випивши цей вітамін зранку, ви отримаєте заряд енергії на весь день та міцний сон вночі

Коензим Q10 бере участь у виробленні енергії та має антиоксидантні властивості. Щоб отримати з нього максимум користі та покращити сон, варто приймати його вранці.

Користь коензиму q10. Фото: з відкритих джерел

Коензим Q10 може підвищити енергію та зменшує втому. Добавка всмоктується повільно, а рівень крові досягає піку приблизно через 6-8 годин після вживання.

Тому, якщо приймати його вранці після пробудження, його ефект, що бадьорить, досягне піку вдень і почне спадати ввечері перед сном.

Важливо, що CoQ10 найкраще діє, якщо його приймати разом із їжею. Це жиророзчинна сполука, тому прийом після жирної їжі може покращити засвоєння цієї добавки організмом та допомогти максимізувати користь.

Щоб отримати максимальну користь з цього мікроелемента, приймайте його з їжею, що містить корисні жири. До них можуть належати: авокадо, оливкова олія, горіхи, жирна риба, насіння льону, насіння чиа.

Найкращий час для прийому коензиму Q10 може залежати від способу життя, індивідуальних потреб у здоров'ї та інших факторів. CoQ10 може взаємодіяти з деякими препаратами, такими як статини високого рівня холестерину.

Деякі люди можуть бути більш чутливими до ефекту CoQ10, що бадьорить. Якщо ви почуваєтеся активними вночі після прийому CoQ10, вам може знадобитися скоригувати свій режим.

Добова норма залежить від віку, стану здоров'я та мети прийому: загальна підтримка здоров'я: 30-100 мг на день, серцево-судинні проблеми, високий рівень холестерину: 100-200 мг на день.

