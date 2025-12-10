Выпив этот витамин с утра, вы получите заряд энергии на весь день и крепкий сон ночью

Коэнзим Q10 участвует в выработке энергии и обладает антиоксидантными свойствами. Чтобы извлечь из него максимум пользы и улучшить сон, стоит принимать его утром.

Польза коэнзима q10. Фото: из открытых источников

Коэнзим Q10 может повысить энергию и уменьшает усталость. Добавка всасывается медленно, а уровень в крови достигает пика примерно через 6-8 часов после употребления.

Поэтому, если принимать его утром после пробуждения, его бодрящий эффект достигнет пика днем и начнет спадать вечером перед сном.

Важно, что CoQ10 лучше всего действует, если его принимать вместе с пищей. Это жирорастворимое соединение, поэтому прием после жирной пищи может улучшить усвоение этой добавки организмом и помочь максимизировать пользу.

Чтобы получить максимальную пользу от этого микроэлемента, принимайте его с пищей, содержащей полезные жиры. К ним могут относиться: авокадо, оливковое масло, орехи, жирная рыба, семена льна, семена чиа.

Лучшее время для приема коэнзима Q10 может зависеть от образа жизни, индивидуальных потребностей в здоровье и других факторов. CoQ10 может взаимодействовать с некоторыми препаратами, такими как статины от высокого уровня холестерина.

Некоторые люди могут быть более чувствительными к бодрящему эффекту CoQ10. Если вы чувствуете себя активными ночью после приема CoQ10, вам может потребоваться скорректировать свой режим.

Суточная норма зависит от возраста, состояния здоровья и цели приема: общая поддержка здоровья: 30-100 мг в день, сердечно-сосудистые проблемы, высокий уровень холестерина: 100-200 мг в день.

Читайте также на портале "Комментарии" — эти продукты легко заменят добавки с магнием: они точно у вас есть.