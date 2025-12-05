В який час доби потрібно їсти ківі для поліпшення травлення та імунітету

Час, коли ви їсте ківі, може змінити енергію та сон. Вранці плоди заряджають організм антиоксидантами та енергією, а перед сном вони здатні прискорити засинання та зробити сон глибшим.

Ківі. Фото: з відкритих джерел

У журналі European Journal of Nutrition говориться, що ківі є чудовим джерелом вітаміну С. Його вміст навіть перевищує більшість цитрусових, таких як апельсини.

Вітамін С необхідний підтримки здорової імунної системи, діючи як потужний антиоксидант і підтримуючи різні імунні функції. Антиоксиданти – це молекули, які допомагають організму боротися зі шкідливими вільними радикалами, пов'язаними з різними захворюваннями, включаючи діабет та аутоімунні захворювання.

Вживання ківі вранці може зміцнити імунну систему та допомогти почуватися краще. Він також є швидким джерелом енергії та зволоження – ідеально підходить для початку дня або після ранкового тренування.

Згідно з даними MDPI, ківі багаті на харчові волокна, які сприяють здоровому травленню. Вони також містять актинідин — фермент, який може допомогти розщеплювати різні тваринні білки та глютен, що корисно при проблемах із травленням.

Ківі особливо корисний для людей із запорами, оскільки вживання двох фруктів щодня сприяє регулярному очищенню кишківника.

Вживання двох ківі перед сном може сприяти швидшому засинанню, зменшувати нічні пробудження та збільшувати загальну тривалість сну. Цей корисний ефект пояснюється вмістом серотоніну та антиоксидантів у фрукті.

Серотонін – нейромедіатор, який допомагає регулювати сон.

Тому вживання ківі приблизно за годину до сну може покращити якість сну.

