Только два киви в день совершат революцию с вашим организмом: эксперты поразили открытием

Проблемы с пищеварением, запоры и другие нарушения кишечника знакомы многим. Существует множество способов лечения желудочно-кишечного тракта, преимущественно медикаментозных. Однако в данной сфере также находится место для нетрадиционных методов. Например, для облегчения запоров рекомендуют употреблять продукты, богатые клетчаткой.

Фото: из открытых источников

Как сообщает издание IFLScience, ссылаясь по мнению медиков, более 16% населения планеты страдают хроническими запорами. Эта проблема становится острее с возрастом. Запоры оказывают существенное влияние на качество жизни, поэтому врачи и ученые активно ищут пути ее решения и причины возникновения. Уже сегодня можно говорить, что одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья кишечника является обычный киви.

Клетчатка, содержащаяся в киви, способствует активизации перистальтики кишечника. По словам специалистов, диетические изменения в рационе дают заметный положительный эффект. Людям, которые борются с хроническими запорами, рекомендуют добавить в свое меню киви — вместе с кожурой, ведь она также обладает полезными свойствами. Кроме того, полезны оказались ржаной хлеб и минеральная вода с высоким содержанием минералов. Для поддержания пищеварения медики советуют принимать добавки оксида магния, клетчатки подорожника и определенные пробиотические штаммы.

"Новое исследование открывает перспективы для диетического контроля запоров. Это позволяет людям по всему миру получать научно подтвержденные рекомендации по улучшению самочувствия и уменьшению симптомов", — отмечают врачи.

Известно, что клетчатка киви улучшает кишечную перистальтику, а фермент актинидин облегчает расщепление белков и способствует движению пищи кишечником. Также в плоде присутствует пептид кисипер, поддерживающий здоровье пищеварительной системы.

Регулярное потребление двух киви в день может существенно снизить количество запоров и связанный с ними дискомфорт. Для лучшего результата важно пить достаточно воды – 1,5–2 литра в сутки.

"Комментарии" уже писали, что если вы рассматриваете возможность уменьшить потребление черного или зеленого чая, стоит обратить внимание на ройбуш – натуральный травяной напиток, изготовленный из листьев кустарника Aspalathus linearis, произрастающего в Южной Африке. По данным издания RealSimple, этот чай не только не содержит кофеина, но имеет целый спектр положительных эффектов для организма.