Лише два ківі на день зроблять революцію з вашим організмом: експерти вразили відкриттям

Проблеми з травленням, запори та інші розлади кишечника знайомі багатьом. Існує безліч способів лікування шлунково-кишкового тракту, переважно медикаментозних. Проте в цій сфері також знаходиться місце для нетрадиційних методів. Наприклад, для полегшення закрепів рекомендують вживати продукти, багаті на клітковину.

Як повідомляє видання IFLScience, посилаючись на думку медиків, понад 16% населення планети страждають на хронічні закрепи. Ця проблема стає гострішою з віком. Запори суттєво впливають на якість життя, тож лікарі та вчені активно шукають шляхи її вирішення та причини виникнення. Вже сьогодні можна говорити, що одним із найефективніших продуктів для підтримки здоров'я кишечника є звичайний ківі.

Клітковина, що міститься у ківі, сприяє активізації перистальтики кишечника. За словами фахівців, дієтичні зміни у раціоні дають помітний позитивний ефект. Людям, які борються з хронічними закрепами, рекомендують додати до свого меню ківі — разом зі шкіркою, адже вона також має корисні властивості. Крім того, корисними виявились житній хліб та мінеральна вода з високим вмістом мінералів. Для підтримки травлення медики також радять приймати добавки оксиду магнію, клітковини подорожника та певні пробіотичні штами.

"Нове дослідження відкриває перспективи для дієтичного контролю закрепів. Це дає змогу людям по всьому світу отримувати науково підтверджені рекомендації для покращення самопочуття та зменшення симптомів", — зазначають лікарі.

Відомо, що клітковина ківі покращує кишкову перистальтику, а фермент актинідин полегшує розщеплення білків і сприяє руху їжі кишечником. Також у плоді присутній пептид кісіпер, який підтримує здоров’я травної системи.

Регулярне споживання двох ківі на день може суттєво зменшити кількість закрепів та пов’язаний з ними дискомфорт. Для кращого результату важливо пити достатньо води — 1,5–2 літри на добу.

