Користь для здоров'я важко переоцінити: розкрито ідеальну заміну чорному і зеленому чаю

Якщо ви розглядаєте можливість зменшити споживання чорного або зеленого чаю, варто звернути увагу на ройбуш — натуральний трав’яний напій, виготовлений із листя чагарнику Aspalathus linearis, що росте в Південній Африці. За даними видання RealSimple, цей чай не лише не містить кофеїну, але й має цілий спектр позитивних ефектів для організму.

Потужне джерело антиоксидантів

Ройбуш містить високу концентрацію антиоксидантів — сполук, які можуть знижувати ризик розвитку хронічних недуг.

"Було встановлено, що зелений ройбуш покращує антиоксидантний статус як у здорових людей, так і в тих, хто має підвищений ризик захворювань", — зазначає дієтологиня Дженна Вольпе, посилаючись на результати наукового огляду.

Антиоксиданти також допомагають зменшити запальні процеси в організмі та посилити інші захисні механізми

Без кофеїну — ідеальний варіант для чутливих людей

На відміну від традиційного чаю, ройбуш не містить кофеїну, тож ідеально підходить для людей, яким кофеїн спричиняє проблеми зі сном, тиском чи шлунково-кишковим трактом.

"Цей напій — чудовий вибір для тих, хто погано переносить кофеїн", — додає Вольпе.

Покращує здоров’я кишечника

Ройбуш може допомогти зменшити запалення в кишківнику.

За словами Вольпе, дослідження показали, що протизапальні властивості ройбуша позитивно впливають на стан кишкового бар’єра та зменшують подразнення.

Сприяє здоров’ю серця

Цей чай може підтримувати нормальний рівень холестерину та знижувати запалення, що корисно для серцево-судинної системи

Одне з досліджень засвідчило, що ройбуш покращив ліпідний профіль (рівень холестерину й тригліцеридів) у дорослих із підвищеним серцевим ризиком.

Може впливати на рівень цукру в крові

Хоча дослідження на людях ще тривають, попередні експерименти на тваринах свідчать про потенціал ройбуша у регуляції рівня глюкози.

"Метааналіз 2018 року показав, що поліфеноли з ройбуша знижували рівень цукру в крові у гризунів з діабетом", — пояснює Вольпе.

