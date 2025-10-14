Пользу для здоровья трудно переоценить: раскрыта идеальная замена черному и зеленому чаю.

Если вы рассматриваете возможность уменьшить потребление черного или зеленого чая, стоит обратить внимание на ройбуш — натуральный травяной напиток, изготовленный из растущих в листьях кустарника Aspalathus linearis в Южной Африке. По данным издания RealSimple, этот чай не только не содержит кофеина, но имеет целый спектр положительных эффектов для организма.

Фото: из открытых источников

Мощный источник антиоксидантов

Ройбуш содержит высокую концентрацию антиоксидантов – соединений, которые могут снижать риск развития хронических недугов.

"Было установлено, что зеленый ройбуш улучшает антиоксидантный статус как у здоровых людей, так и у тех, кто имеет повышенный риск заболеваний", — отмечает диетология Дженна Вольпе, ссылаясь на результаты научного обзора.

Антиоксиданты также помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и усилить другие защитные механизмы.

Без кофеина – идеальный вариант для чувствительных людей

В отличие от традиционного чая, ройбуш не содержит кофеина, поэтому идеально подходит для людей, которым кофеин вызывает проблемы со сном, давлением или желудочно-кишечным трактом.

"Этот напиток — отличный выбор для тех, кто плохо переносит кофеин", — добавляет Вольпе.

Улучшает здоровье кишечника

Ройбуш может помочь снизить воспаление в кишечнике.

По словам Вольпе, исследования показали, что противовоспалительные свойства ройбуша оказывают положительное влияние на состояние кишечного барьера и уменьшают раздражение.

Способствует здоровью сердца

Этот чай может поддерживать нормальный уровень холестерина и снижать воспаление, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

Одно из исследований показало, что ройбуш улучшил липидный профиль (уровень холестерина и триглицеридов) у взрослых с повышенным сердечным риском.

Может влиять на уровень сахара в крови

Хотя исследования на людях продолжаются, предварительные эксперименты на животных свидетельствуют о потенциале ройбуша в регуляции уровня глюкозы.

"Метаанализ 2018 показал, что полифенолы из ройбуша снижали уровень сахара в крови у грызунов с диабетом", — объясняет Вольпе.

