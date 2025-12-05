В какое время суток нужно есть киви для улучшения пищеварения и иммунитета

Время, когда вы едите киви, может изменить энергию и сон. Утром плоды заряжают организм антиоксидантами и энергией, а перед сном они способны ускорить засыпание и сделать сон более глубоким.

Киви. Фото: из открытых источников

В журнале European Journal of Nutrition говорится, что киви является прекрасным источником витамина С. Его содержание даже превышает большинство цитрусовых, таких как апельсины.

Витамин С необходим для поддержания здоровой иммунной системы, действуя как мощный антиоксидант и поддерживая различные иммунные функции. Антиоксиданты – это молекулы, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами, связанными с различными заболеваниями, включая диабет и аутоиммунные заболевания.

Употребление киви утром может укрепить иммунную систему и помочь чувствовать себя лучше. Он также является быстрым источником энергии и увлажнения — идеально подходит для начала дня или после утренней тренировки.

Согласно данным MDPI, киви богаты пищевыми волокнами, которые способствуют здоровому пищеварению. Они также содержат актинидин — фермент, который может помочь расщеплять различные животные белки и глютен, что полезно при проблемах с пищеварением.

Киви особенно полезен для людей с запорами, поскольку употребление двух фруктов ежедневно способствует регулярному очищению кишечника.

Употребление двух киви перед сном может способствовать более быстрому засыпанию, уменьшать ночные пробуждения и увеличивать общую продолжительность сна. Этот полезный эффект объясняется содержанием серотонина и антиоксидантов во фрукте.

Серотонин – это нейромедиатор, который помогает регулировать сон.

Поэтому употребление киви примерно за час до сна может улучшить качество сна.

Читайте также на портале "Комментарии" - проблемы с пищеварением, запоры и другие нарушения кишечника знакомы многим. Существует множество способов лечения желудочно-кишечного тракта, преимущественно медикаментозных. Однако в данной сфере также находится место для нетрадиционных методов. Например, для облегчения запоров рекомендуют употреблять продукты, богатые клетчаткой.



