У рекламі про це не скажуть: популярні добавки насправді можуть бути небезпечними
У рекламі про це не скажуть: популярні добавки насправді можуть бути небезпечними

Важливо розуміти, що гідратаційні добавки підходять не всім

7 лютого 2026, 12:15
Електроліти стали модним трендом здорового способу життя, але більшості людей вони не потрібні. Організм отримує необхідні мінерали з їжі та води, а додатковий прийом необхідний лише за певних умов.

Спорт. Фото: з відкритих джерел

Спорт. Фото: з відкритих джерел

Лікар остеопатії Холлі Цвібель розповів, що звичайна вода підходить для гідратації більшості людей, які тренуються менше ніж годину. Для тих, хто тренується довше за годину, особливо з більш високою інтенсивністю, пакетики з електролітами можуть допомогти поповнити необхідні мінерали, які ви втрачаєте з потом.

Однак їх слід споживати додатково до рекомендованої добової норми, а не використовувати як заміну.

Добавки електролітів можуть бути корисними, якщо у вас помірна діарея чи блювання, щоб поповнити запас електролітів.

Важливо розуміти, що гідратаційні добавки підходять не всім. Людям з порушенням функції нирок, серцевою недостатністю, захворюваннями печінки та розладами надниркових залоз не слід використовувати їх, якщо це не рекомендовано лікарем.

Також краще уникати гідратаційних порошків із високим вмістом цукру. Крім розладу шлунка та зниження засвоєння рідини, багаторазове вживання продуктів та напоїв з високим вмістом цукру може призвести до таких захворювань, як діабет.

Крім того, багато порошків містять штучні підсолоджувачі та цукрові спирти, такі як аспартам, сахарин, сорбіт та маніт. Вони можуть викликати діарею та здуття живота у деяких людей, а також значні проблеми у людей із порушеннями обміну речовин, такими як фенілкетонурія.

Для більшості людей електролітні добавки не є необхідними, оскільки щоденне зволоження та живлення вже покривають потреби в електролітах. Натрій, калій та інші електроліти широко доступні у звичайних продуктах харчування, а їх невелика кількість втрачається через легку або помірну активність.

Під час тренувань, що тривають менше години, втрати поту зазвичай не досягають рівня, який вимагав би цілеспрямованого поповнення, крім вживання води.

Організм також ефективно регулює електролітний баланс самостійно. Гормони допомагають регулювати кількість натрію та води, що нирки затримують або виводять, підтримуючи стабільний рівень протягом щоденної діяльності.

Якщо втрати рідини не є тривалими, інтенсивними або не відбуваються у жарких умовах, то ця система добре працює без необхідності прийому добавок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дієтологи назвали добавки, які захищають організм від запалення.




Джерело: https://www.verywellhealth.com/do-you-really-need-electrolyte-supplements-11891559
