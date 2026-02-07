В рекламе об этом не скажут: популярные добавки на самом деле могут быть опасными

Электролиты стали модным трендом здорового образа жизни, но большинству людей они не нужны. Организм получает нужные минералы из пищи и воды, а дополнительный прием нужен лишь при определенных условиях.

Спорт. Фото: из открытых источников

Доктор остеопатии Холли Цвибель рассказал, что обычная вода подходит для гидратации большинства людей, которые тренируются менее часа. Для тех, кто тренируется дольше часа, особенно с более высокой интенсивностью, пакетики с электролитами могут помочь пополнить необходимые минералы, которые вы теряете с потом.

Однако их следует потреблять дополнительно к рекомендуемой суточной норме, а не использовать в качестве замены.

Добавки электролитов могут быть полезными, если у вас умеренная диарея или рвота, чтобы пополнить запас электролитов.

Важно понимать, что гидратационные добавки подходят не всем. Людям с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью, заболеваниями печени и расстройствами надпочечников не следует использовать их, если это не рекомендовано врачом.

Также лучше избегать гидратационных порошков с высоким содержанием сахара. Помимо расстройства желудка и снижения усвоения жидкости, многократное употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара может привести к таким заболеваниям, как диабет.

Кроме того, многие порошки содержат искусственные подсластители и сахарные спирты, такие как аспартам, сахарин, сорбит и манит. Они могут вызывать диарею и вздутие живота у некоторых людей, а также значительные проблемы у людей с нарушениями обмена веществ, такими как фенилкетонурия.

Для большинства людей электролитные добавки не являются необходимыми, поскольку ежедневное увлажнение и питание уже покрывают потребности в электролитах. Натрий, калий и другие электролиты широко доступны в обычных продуктах питания, а их небольшое количество теряется из-за легкой или умеренной активности.

Во время тренировок, длящихся менее часа, потери пота обычно не достигают уровня, который бы требовал целенаправленного пополнения, кроме употребления воды.

Организм также эффективно регулирует электролитный баланс самостоятельно. Гормоны помогают регулировать количество натрия и воды, которую почки задерживают или выводят, поддерживая стабильный уровень в течение ежедневной деятельности.

Если потери жидкости не являются длительными, интенсивными или не происходят в жарких условиях, то эта система хорошо работает без необходимости приема добавок.

Читайте также на портале "Комментарии" — диетологи назвали добавки, которые защищают организм от воспаления.



