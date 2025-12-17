Диетологи назвали добавки, которые защищают организм от воспаления

Хроническое воспаление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Среди наибольших угроз – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит, аутоиммунные нарушения. Диетологи отмечают, что определенные витамины и биоактивные вещества способны снижать уровень воспалительных маркеров и поддерживать иммунную систему без медикаментозного вмешательства.

Добавки. Иллюстративное фото

Одним из самых эффективных нутриентов является витамин D. Его дефицит связывают с повышенным риском развития ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника и рассеянного склероза. Витамин D способствует выработке противовоспалительных цитокинов и снижает уровень C-реактивного белка (CRP), являющегося маркером воспаления. Лучшими источниками являются жирная рыба, яичные желтки, печень, а также солнечный свет. Однако у многих людей, особенно старших или с нарушением всасывания жиров, уровень D остается низким, поэтому рекомендуется дополнительный прием в форме добавок.

Еще один мощный антипод воспаления – куркумин, активное вещество в куркуме. Он блокирует действие воспалительных молекул и ферментов, в частности, NF-kB, которые играют ключевую роль в развитии хронического воспаления. Куркумин эффективен при симптомах артрита, псориаза, атеросклероза и даже депрессии. Диетологи рекомендуют употреблять его в форме добавок, так как обычная специя не обеспечивает достаточной концентрации. Для лучшего усвоения куркумин следует совмещать с пиперином – экстрактом черного перца.

Также стоит обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, которые хоть и не являются витаминами, но обладают мощным противовоспалительным действием. Они снижают выработку провоспалительных простагландинов и поддерживают здоровье сердца, мозга и суставов. Омега-3 можно извлечь из рыбы, льняного масла или специализированных добавок.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая вкусная закуска уменьшает воспаление.



