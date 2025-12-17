logo

BTC/USD

87378

ETH/USD

2906.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье фармация Диетологи назвали добавки, которые защищают организм от воспаления
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетологи назвали добавки, которые защищают организм от воспаления

Лучшие добавки для борьбы с воспалением

17 декабря 2025, 17:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Хроническое воспаление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Среди наибольших угроз – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит, аутоиммунные нарушения. Диетологи отмечают, что определенные витамины и биоактивные вещества способны снижать уровень воспалительных маркеров и поддерживать иммунную систему без медикаментозного вмешательства.

Диетологи назвали добавки, которые защищают организм от воспаления

Добавки. Иллюстративное фото

Одним из самых эффективных нутриентов является витамин D. Его дефицит связывают с повышенным риском развития ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника и рассеянного склероза. Витамин D способствует выработке противовоспалительных цитокинов и снижает уровень C-реактивного белка (CRP), являющегося маркером воспаления. Лучшими источниками являются жирная рыба, яичные желтки, печень, а также солнечный свет. Однако у многих людей, особенно старших или с нарушением всасывания жиров, уровень D остается низким, поэтому рекомендуется дополнительный прием в форме добавок.

Еще один мощный антипод воспаления – куркумин, активное вещество в куркуме. Он блокирует действие воспалительных молекул и ферментов, в частности, NF-kB, которые играют ключевую роль в развитии хронического воспаления. Куркумин эффективен при симптомах артрита, псориаза, атеросклероза и даже депрессии. Диетологи рекомендуют употреблять его в форме добавок, так как обычная специя не обеспечивает достаточной концентрации. Для лучшего усвоения куркумин следует совмещать с пиперином – экстрактом черного перца.

Также стоит обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, которые хоть и не являются витаминами, но обладают мощным противовоспалительным действием. Они снижают выработку провоспалительных простагландинов и поддерживают здоровье сердца, мозга и суставов. Омега-3 можно извлечь из рыбы, льняного масла или специализированных добавок.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая вкусная закуска уменьшает воспаление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости