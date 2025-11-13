Ця смачна закуска покращує травлення та зменшує запалення: що варто вживати ввечері

Рубрики
Вчені назвали корисну закуску, яку можна вживати ввечері замість сухариків та чіпсів. Це фісташки — вони багаті на поживні речовини, які допомагають покращити здоров'я кишківника.
Фісташки. Ілюстративне фото
Дослідження показало, що вживання фісташок ввечері впливає на кишкові бактерії, але лише у дорослих з переддіабетом, пише видання Іndependent. Вчені з'ясували, що заміна вуглеводних закусок, таких як тости, фісташками може допомогти змінити кишковий мікробіом – екосистему мікробів, що живуть у кишківнику.
Інше дослідження довело, що споживання фісташок загалом збільшує кількість корисних бактерій у кишківнику більше, ніж інших горіхів. Вчені пояснили, що фісташки багаті на клітковину та поліфеноли. Ці поживні речовини покращують кишковий мікоб.
Зазначається, що фісташки багаті на клітковину — лише одна невелика порція містить близько 3 г із рекомендованих 30 г на день. Цей тип харчових волокон корисний для здоров'я кишечника, оскільки зменшує запалення.
