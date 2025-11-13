logo_ukra

Здоров'я дієта і харчування Ця смачна закуска покращує травлення та зменшує запалення: що варто вживати ввечері
Ця смачна закуска покращує травлення та зменшує запалення: що варто вживати ввечері

Як фісташки впливають на організм, якщо вживати їх ввечері

13 листопада 2025, 21:28
Кречмаровская Наталия

Вчені назвали корисну закуску, яку можна вживати ввечері замість сухариків та чіпсів. Це фісташки — вони багаті на поживні речовини, які допомагають покращити здоров'я кишківника.

Дослідження показало, що вживання фісташок ввечері впливає на кишкові бактерії, але лише у дорослих з переддіабетом, пише видання Іndependent. Вчені з'ясували, що заміна вуглеводних закусок, таких як тости, фісташками може допомогти змінити кишковий мікробіом – екосистему мікробів, що живуть у кишківнику.

Інше дослідження довело, що споживання фісташок загалом збільшує кількість корисних бактерій у кишківнику більше, ніж інших горіхів. Вчені пояснили, що фісташки багаті на клітковину та поліфеноли. Ці поживні речовини покращують кишковий мікоб. 

“Люди, які регулярно їдять фісташки, як правило, мають більше мікробів, що виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, такі як бутират, що корисно для зменшення запалення та підтримки здорової слизової оболонки кишечника. Мікроби, що живуть у кишківнику, підтримують здоров'я організму, від підтримки травлення до зміцнення імунної системи”, — цитує висновок вчених видання.

Зазначається, що фісташки багаті на клітковину — лише одна невелика порція містить близько 3 г із рекомендованих 30 г на день. Цей тип харчових волокон корисний для здоров'я кишечника, оскільки зменшує запалення.

“Окрім клітковини, фісташки також вивільняють такі сполуки, як поліфеноли, токофероли (тип вітаміну Е) та лютеїн (антиоксидант), які покращують здоров'я кишківника. До того ж корисні жири та білок у фісташках допомагають уповільнити травлення, а це означає, що поживні речовини потрапляють далі в кишківник, де відбувається ферментація, і допомагають збалансувати мікробіом”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який популярний напій покращує травлення.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/pistachios-inflammation-immunity-gut-health-bedtime-snack-b2861595.html
