Популярний напій знижує ризик смерті та покращує травлення: у чому секрет

Кава має чимало переваг для здоров'я. Лікар Національної служби охорони здоров'я Каран Радж закликав людей пити один напій для кращого травлення.

Напій. Ілюстративне фото

За його словами, корисним для травлення є еспресо. Лікар пояснив, що гіркі сполуки кофеїну стимулюють секрецію шлункової кислоти та блукаючий нерв, що збільшує моторику кишківника, пише видання Mirror. При цьому лікар радить обмежити вживання капучино через вміст молока. Воно, за словами лікаря, багате на поживні речовини та містить жир, білок і лактозу, що стимулює вивільнення гормонів, таких як холецистокінін і секретин.

“Це фактично уповільнює швидкість спорожнення шлунка, тому ви відчуваєте ситість. Крім того, казеїновий білок і лактоза з молока потребують ще більшого перетравлення, що призводить до ще більшого відчуття ситості після їжі, тяжкості та, можливо, здуття живота, особливо якщо у вас чутливість до лактози”, — пояснив лікар.

Дослідження, як пише видання, показують, що кава може допомогти продовжити життя. Доведено, що люди, які вживали від двох до чотирьох чашок кави щодня, мали нижчий ризик смерті, незалежно від таких факторів, як вік, вага та вживання алкоголю. Крім того, вживання принаймні однієї чашки кави на день також було пов'язане з нижчим ризиком смерті від раку.

Ті, хто не п'є каву, щоб покращити травлення можна випити м’ятний чай. Експерти пояснили, що ментол, який міститься в чаї, може допомогти розслабити м’язи кишківника та покращити його моторику.

