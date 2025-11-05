Популярный напиток снижает риск смерти и улучшает пищеварение: в чем секрет

Кофе имеет немало преимуществ для здоровья. Врач Национальной службы здравоохранения Каран Радж призвал людей пить один напиток для лучшего пищеварения.

Напиток. Иллюстративное фото

По его словам, полезным для пищеварения является эспрессо. Врач объяснил, что горькие соединения кофеина стимулируют секрецию желудочной кислоты и блуждающий нерв, что увеличивает моторику кишечника, пишет издание Mirror. При этом врач советует ограничить употребление капучино из-за содержания молока. Оно, по словам врача, богато питательными веществами и содержит жир, белок и лактозу, что стимулирует высвобождение гормонов, таких как холецистокинин и секретин.

"Это фактически замедляет скорость опорожнения желудка, поэтому вы чувствуете сытость. Кроме того, казеиновый белок и лактоза из молока требуют еще большего переваривания, что приводит к еще большему ощущению сытости после еды, тяжести и, возможно, вздутию живота, особенно если у вас чувствительность к лактозе", — пояснил он.

Исследования, как пишет издание, показывают, что кофе может помочь продлить жизнь. Доказано, что люди, употреблявшие от двух до четырех чашек кофе ежедневно, имели более низкий риск смерти, независимо от таких факторов, как возраст, вес и употребление алкоголя. Кроме того, употребление по меньшей мере одной чашки кофе в день также было связано с более низким риском смерти от рака.

Те, кто не пьет кофе, чтобы улучшить пищеварение, можно выпить мятный чай. Эксперты объяснили, что содержащийся в чае ментол может помочь расслабить мышцы кишечника и улучшить его моторику.

