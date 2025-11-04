Лікарі назвали несподіваний симптом діабету: що вказує на хворобу

Рубрики
Діабет — це важка та зазвичай довічна хвороба. Існує дві форми діабету — 1 типу та 2 типу, причому 2 тип значно поширеніший і становить приблизно 90% усіх випадків.
Діабет.
Хвороба виникає через надмірну вагу, брак фізичної активності або генетичну схильність до захворювання. При цьому точна причина розвитку діабету 1 типу залишається неясною, пише видання Mirror.
Лікар загальної практики в LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Ніл Патель, пояснив, що іноді люди не знають, що хворіють на діабет, адже симптоми залишаються непоміченими.
Лікар назвав один менш відомий симптом діабету 2 типу — це свербіж у статевих органах або молочниця. Це, як пише видання, відбувається через надмірно високу концентрацію цукру в крові.
Цю ознаку діабету можна легко сплутати з інфекцією, що передається статевим шляхом, яка може викликати свербіж у цій ділянці. Важливо проаналізувати й інші симптоми, які вказують на розвиток діабету. Доктор Патель назвав інші симптоми діабету:
сечовипускання частіше, ніж зазвичай, особливо вночі,
відчувається незвична спрага,
відчуття втоми,
втрата ваги без зусиль,
порізи гояться довше.
У групі ризику люди з надмірною вагою або ожирінням.
