Лікарі назвали несподіваний симптом діабету: що вказує на хворобу

Діабет — це важка та зазвичай довічна хвороба. Існує дві форми діабету — 1 типу та 2 типу, причому 2 тип значно поширеніший і становить приблизно 90% усіх випадків.

Діабет. Ілюстративне фото

Хвороба виникає через надмірну вагу, брак фізичної активності або генетичну схильність до захворювання. При цьому точна причина розвитку діабету 1 типу залишається неясною, пише видання Mirror.

Лікар загальної практики в LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Ніл Патель, пояснив, що іноді люди не знають, що хворіють на діабет, адже симптоми залишаються непоміченими.

Лікар назвав один менш відомий симптом діабету 2 типу — це свербіж у статевих органах або молочниця. Це, як пише видання, відбувається через надмірно високу концентрацію цукру в крові.

“Свербіж та печіння в геніталіях можуть свідчити про жіночу або чоловічу дріжджову інфекцію. Регулярні дріжджові інфекції є ознакою діабету 2 типу. При діабеті рівень глюкози в крові може аномально підвищуватися, що створює ідеальні умови для росту природних дріжджів, а також знижує здатність організму боротися з інфекцією”, — пише видання.

Цю ознаку діабету можна легко сплутати з інфекцією, що передається статевим шляхом, яка може викликати свербіж у цій ділянці. Важливо проаналізувати й інші симптоми, які вказують на розвиток діабету. Доктор Патель назвав інші симптоми діабету:

сечовипускання частіше, ніж зазвичай, особливо вночі,

відчувається незвична спрага,

відчуття втоми,

втрата ваги без зусиль,

порізи гояться довше.

У групі ризику люди з надмірною вагою або ожирінням.

