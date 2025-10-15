logo_ukra

Цей продукт на сніданок знижує ризик серцевих захворювань та діабету

15 жовтня 2025, 23:58
Лікарі та дієтологи радять не відмовлятися від сніданку, адже це один із найголовніших прийомів їжі. Завдяки сніданку можна зарядити організм енергією, покращити когнітивні функції та підтримувати здорову вагу. До того ж споживаючи один продукт на сніданок можна покращити здоров'я серця та знизити рівень цукру. І це поширений продукт. 

Йдеться про грецький йогурт, пише видання Mirror. Британський фонд серця, як пише ЗМІ, визнає, що йогурт є поживним варіантом молочних продуктів, який може стати смачною та корисною дієтичною добавкою, багатою на білок і кальцій.

“Це ферментований продукт, створений шляхом додавання живого йогурту (що містить бактерії) до молока. Проціджений грецький йогурт має більшу густоту та вищий вміст білка порівняно зі звичайним йогуртом та молоком. Додавання 200 г грецького йогурту до мюслі замість 200 мл молока може подвоїти кількість білка приблизно з 7 г до 14 г”, — пише видання.

Дослідження довели, що поживні речовини, які містяться в молочних продуктах, таких як йогурт і молоко, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, навіть попри наявність насичених жирів.

Професор Тім Спектор назвав грецький йогурт одним із найкорисніших продуктів, завдяки його позитивному впливу на здоров’я кишківника. Однак, за його словами, не всі грецькі йогурти однакові. Деякі з них містять багато прихованого цукру, що робить їх одними з найбільших джерел доданого цукру в раціоні.

Британський фонд серця радить шукати на полицях магазинів упаковки із зазначенням “без доданого цукру” та “100% молоко”. Також потрібно перевірити, чи єдиними інгредієнтами є “молоко” та “живі культури”.

“Білок є ключовою частиною збалансованого харчування, відіграючи вирішальну роль у нарощуванні та відновленні м'язів, підтримці імунної системи, регулюванні рівня цукру в крові та тривалішому відчутті ситості”, — пише видання. 

Експертка з питань харчування Лара Мюллер називає грецький йогурт джерелом білка. Вона рекомендує додавати його до сніданку з улюбленими фруктами, медом, горіхами та насінням для ідеального високобілкового початку дня. Також можна замінити магазині соуси на домашні з грецьким йогуртом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про чотири головні сигнали майбутнього інфаркту — один з них зустрічався у кожного, хто переніс хворобу.




https://www.mirror.co.uk/news/health/common-18p-breakfast-food-supports-36061473
