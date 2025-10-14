Чотири головні сигнали майбутнього інфаркту: один з них зустрічався у кожного, хто переніс хворобу

Серцевий напад або інфаркт — надзвичайно серйозне захворювання. При цьому гострому стані ділянка серцевого м'яза гине через недостатнє кровопостачання, найчастіше спричинене закупоркою коронарної артерії тромбом. Це незворотний процес, що потребує негайної медичної допомоги, адже може призвести до серцевої недостатності, аритмії або навіть смерті.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Нове дослідження довело, що майже всі люди, які перенесли серцевий напад, мають принаймні один із чотирьох сигналів розвитку хвороби, пише видання Independent.

“У дослідженні, опублікованому в журналі Американського коледжу кардіології, вчені виявили, що понад 99 відсотків людей, які перенесли серцевий напад, мали в анамнезі високий рівень артеріального тиску, холестерину, цукру в крові або вживання тютюну”, — пише видання.

Зазначається, що за результатами дослідження вчені встановили наявність двох або більше факторів ризику у більшості тих, хто переніс інфаркт. Причому найпоширенішим був високий кров'яний тиск.

“Вчені вважають, що дослідження дуже переконливо показує, що вплив одного або кількох неоптимальних факторів ризику до виникнення цих серцево-судинних наслідків становить майже 100%”, — пише видання.

Дослідники пояснили, що при аналізі використовували критерії Американської асоціації серця, які характеризують ідеальне серцево-судинне здоров'я. Вони визначають чотири основні фактори ризику:

вживання тютюну в минулому або теперішньому часі,

артеріальний тиск вище або дорівнює 120/80 мм рт. ст.,

рівень холестерину вище або дорівнює 200 мг,

рівень глюкози натщесерце вище або дорівнює 100 мг/дл – це кількість цукру або глюкози в крові після нічного голодування. Його часто використовують для діагностики діабету.

Дослідники виявили, що у 99% людей, у яких розвинулась ішемічна хвороба серця, мали принаймні один фактор ризику до серцевого нападу. Понад 93% мали два або більше факторів ризику.

“Найпоширенішим фактором ризику серед учасників був високий кров'яний тиск, який вплинув на понад 95% жертв серцевого нападу”, — пише видання.

