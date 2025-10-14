Четыре главных сигнала будущего инфаркта: один из них встречался у каждого, кто перенес болезнь

Сердечный приступ или инфаркт – чрезвычайно серьезное заболевание. При этом остром состоянии участок сердечной мышцы погибает из-за недостаточного кровоснабжения, чаще всего вызванного закупоркой коронарной артерии тромбом. Это необратимый процесс, нуждающийся в немедленной медицинской помощи, ведь может привести к сердечной недостаточности, аритмии или даже смерти.

Новое исследование доказало, что почти все люди, перенесшие сердечный приступ, имеют, по крайней мере, один из четырех сигналов развития болезни, пишет издание Independent.

"В исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологии, ученые обнаружили, что более 99 процентов людей, перенесших сердечный приступ, имели в анамнезе высокий уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови или употребление табака", — пишет издание.

Отмечается, что по результатам исследования ученые установили наличие двух или более факторов риска у большинства перенесших инфаркт. Причем наиболее распространенным было высокое кровяное давление.

"Ученые считают, что исследование очень убедительно показывает, что влияние одного или нескольких неоптимальных факторов риска к возникновению этих сердечно-сосудистых последствий составляет около 100%", — пишет издание.

Исследователи объяснили, что при анализе использовали критерии Американской ассоциации сердца, характеризующие идеальное сердечно-сосудистое здоровье. Они определяют четыре основных фактора риска:

употребление табака в прошлом или настоящем времени,

АД выше или равно 120/80 мм рт. ст.,

уровень холестерина выше или равен 200 мг,

уровень глюкозы натощак выше или равен 100 мг/дл – это количество сахара или глюкозы в крови после ночного голодания. Его часто используют для диагностики диабета.

Исследователи обнаружили, что у 99% людей, у которых развилась ишемическая болезнь сердца, имели по крайней мере один фактор риска сердечного приступа. Более 93% имели два или более факторов риска.

"Самым распространенным фактором риска среди участников было высокое кровяное давление, которое повлияло на более 95% жертв сердечного приступа", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные продукты приводят к инфаркту и инсульту.






