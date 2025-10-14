logo

Четыре главных сигнала будущего инфаркта: один из них встречался у каждого, кто перенес болезнь

У всех, кто перенес инфаркт, был, по крайней мере, один из четырех сигналов болезни

14 октября 2025, 00:52
Сердечный приступ или инфаркт – чрезвычайно серьезное заболевание. При этом остром состоянии участок сердечной мышцы погибает из-за недостаточного кровоснабжения, чаще всего вызванного закупоркой коронарной артерии тромбом. Это необратимый процесс, нуждающийся в немедленной медицинской помощи, ведь может привести к сердечной недостаточности, аритмии или даже смерти.

Четыре главных сигнала будущего инфаркта: один из них встречался у каждого, кто перенес болезнь

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Новое исследование доказало, что почти все люди, перенесшие сердечный приступ, имеют, по крайней мере, один из четырех сигналов развития болезни, пишет издание Independent.

"В исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологии, ученые обнаружили, что более 99 процентов людей, перенесших сердечный приступ, имели в анамнезе высокий уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови или употребление табака", — пишет издание.

Отмечается, что по результатам исследования ученые установили наличие двух или более факторов риска у большинства перенесших инфаркт. Причем наиболее распространенным было высокое кровяное давление.

"Ученые считают, что исследование очень убедительно показывает, что влияние одного или нескольких неоптимальных факторов риска к возникновению этих сердечно-сосудистых последствий составляет около 100%", — пишет издание.

Исследователи объяснили, что при анализе использовали критерии Американской ассоциации сердца, характеризующие идеальное сердечно-сосудистое здоровье. Они определяют четыре основных фактора риска:

  • употребление табака в прошлом или настоящем времени,

  • АД выше или равно 120/80 мм рт. ст.,

  • уровень холестерина выше или равен 200 мг,

  • уровень глюкозы натощак выше или равен 100 мг/дл – это количество сахара или глюкозы в крови после ночного голодания. Его часто используют для диагностики диабета.

Исследователи обнаружили, что у 99% людей, у которых развилась ишемическая болезнь сердца, имели по крайней мере один фактор риска сердечного приступа. Более 93% имели два или более факторов риска.

"Самым распространенным фактором риска среди участников было высокое кровяное давление, которое повлияло на более 95% жертв сердечного приступа", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные продукты приводят к инфаркту и инсульту.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/heart-attack-risk-warning-signs-blood-pressure-b2842865.html
