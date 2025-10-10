Лікарі назвали поширені продукти, які призводять до інфаркту та інсульту

Надмірна кількість жирної їжі призводить до проблем із серцем. Однак деякі поширені продукти особливо небезпечно вживати тим, хто бореться з високим рівнем холестерину. Вони можуть підвищити ризик розвитку інфаркту та інсульту.

Продукти. Ілюстративне фото

Коли рівень холестерину стрімко підвищується, це означає, що у крові циркулює забагато воскоподібної речовини, що з часом може призвести до закупорки артерій. Іноді ці небезпечні відкладення можуть зміститися та спровокувати інсульт або серцевий напад, якщо вони потраплять до мозку або серця, пише видання Mirror.

Саме тому, як пише видання, життєво важливо підтримувати рівень холестерину в безпечних межах. Варто пам'ятати, що деякі продукти можуть значно підвищити рівень холестерину.

“Безліч продуктів містять багато насичених жирів, особливо ті, що тваринного походження, такі як м’ясо, масло та молочні продукти. Фахівці з охорони здоров'я Гарвардського університету визначили основних винуватців підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які називають “поганим” холестерином. Червоне м'ясо, смажена їжа та випічка відомі тим, що підвищують рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) – липкого типу, який накопичується на стінках артерій”, — пише видання.

Експерти особливо застерігають від вживання ковбасок та бекону. Також варто обмежити споживання таких делікатесів таких, як курячі крильця, палички моцарели, цибулеві кільця, а також випічку, печиво, торти та тістечка, м'ясних пирогів, ковбас, жирного м'яса, вершкового масла, смальцю, топленого масла, вершків, твердого сиру, продуктів, що містять кокосову або пальмову олію.

