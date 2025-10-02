logo_ukra

Кардіолог назвав неочікувані ознаки майбутнього інфаркту та інсульту
Кардіолог назвав неочікувані ознаки майбутнього інфаркту та інсульту

Неочікувані ознаки, які попереджають про розвиток інфаркту чи інсульту: попередження лікарів

2 жовтня 2025, 21:56
Автор:
Кречмаровская Наталия

Одним із голосних симптомів майбутнього інфаркту чи інсульту вчені називають підвищений артеріальний тиск. Однак є інші — неочікувані ознаки, які можуть попереджати про розвиток інфаркту чи інсульту. 

Кардіолог назвав неочікувані ознаки майбутнього інфаркту та інсульту

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог-консультант Імперського коледжу Лондона, професор Раша Аль-Ламі розповів, що основними тривожними сигналами є: 

- задишка під час виконання повсякденних завдань,

- незрозумілий біль у грудях, який з'являється та зникає,

- незвичайна втома.

“Тим часом жінки можуть взагалі не відчувати болю в грудях і частіше скаржаться на нудоту, розлад шлунку, запаморочення, біль у верхній частині живота або непритомність”, — пише видання Daily mail. 

Однак, за словами лікаря, це лише частина “підказок”. Є й інші нетипові симптоми майбутнього інфаркту чи інсульту.

Експерти попереджають, що кровоточивість ясен – це не просто ознака поганої гігієни порожнини рота, вона може бути раннім попередженням про серцево-судинні захворювання. Дослідження показують, що лікування захворювань ясен покращує функцію артерій та зменшує загальне запалення в організмі.

На проблеми із серцем вказує еректильна дисфункція. Лікарі пояснюють, що проблеми в спальні часто спричинені поганим кровотоком. Ця ж проблема лежить в основі серцевих нападів та інсультів.

“Експерти кажуть, що еректильну дисфункцію більше не слід розглядати суто як особисту проблему, а як ранній попереджувальний знак серцевого ризику”, — пише видання.

Вчені виявили, що в середньому, чоловіки з еректильною дисфункцією мають приблизно на 50% вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту або смерті від серцево-судинних причин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді провокує проблеми із серцем і це не холестерин.




Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15145655/Im-cardiologist-key-four-ways-spot-you-unknowingly-heading-heart-attack-stroke-cases-rise-50s.html
