Кардіолог назвав неочікувані ознаки майбутнього інфаркту та інсульту

Одним із голосних симптомів майбутнього інфаркту чи інсульту вчені називають підвищений артеріальний тиск. Однак є інші — неочікувані ознаки, які можуть попереджати про розвиток інфаркту чи інсульту.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог-консультант Імперського коледжу Лондона, професор Раша Аль-Ламі розповів, що основними тривожними сигналами є:

- задишка під час виконання повсякденних завдань,

- незрозумілий біль у грудях, який з'являється та зникає,

- незвичайна втома.

“Тим часом жінки можуть взагалі не відчувати болю в грудях і частіше скаржаться на нудоту, розлад шлунку, запаморочення, біль у верхній частині живота або непритомність”, — пише видання Daily mail.

Однак, за словами лікаря, це лише частина “підказок”. Є й інші нетипові симптоми майбутнього інфаркту чи інсульту.

Експерти попереджають, що кровоточивість ясен – це не просто ознака поганої гігієни порожнини рота, вона може бути раннім попередженням про серцево-судинні захворювання. Дослідження показують, що лікування захворювань ясен покращує функцію артерій та зменшує загальне запалення в організмі.

На проблеми із серцем вказує еректильна дисфункція. Лікарі пояснюють, що проблеми в спальні часто спричинені поганим кровотоком. Ця ж проблема лежить в основі серцевих нападів та інсультів.

“Експерти кажуть, що еректильну дисфункцію більше не слід розглядати суто як особисту проблему, а як ранній попереджувальний знак серцевого ризику”, — пише видання.

Вчені виявили, що в середньому, чоловіки з еректильною дисфункцією мають приблизно на 50% вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту або смерті від серцево-судинних причин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді провокує проблеми із серцем і це не холестерин.



