Кардиолог назвал неожиданные признаки будущего инфаркта и инсульта

Одним из громких симптомов грядущего инфаркта или инсульта ученые называют повышенное АД. Однако есть другие – неожиданные признаки, которые могут предупреждать о развитии инфаркта или инсульта.

Кардиолог-консультант Имперского колледжа Лондона, профессор Раша Аль-Лами рассказал, что основными тревожными сигналами являются:

- одышка при выполнении повседневных задач,

- непонятная боль в груди, которая появляется и исчезает,

- необычная усталость.

"Между тем женщины могут вообще не испытывать боли в груди и чаще жалуются на тошноту, расстройство желудка, головокружение, боль в верхней части живота или обморок", — пишет издание Daily mail.

Однако, по словам врача, это лишь часть подсказок. Есть и другие нетипичные симптомы грядущего инфаркта или инсульта.

Эксперты предупреждают, что кровоточивость десен – это не просто признак плохой гигиены полости рта, она может быть ранним предупреждением о сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследования показывают, что лечение заболеваний десен улучшает функцию артерий и уменьшает общее воспаление в организме.

На проблемы с сердцем указывает эректильная дисфункция. Врачи объясняют, что проблемы в спальне часто вызваны плохим кровотоком. Эта же проблема лежит в основе сердечных приступов и инсультов.

"Эксперты говорят, что эректильную дисфункцию больше не следует рассматривать сугубо как личную проблему, а как ранний предупредительный знак сердечного риска", — пишет издание.

Ученые обнаружили, что в среднем мужчины с эректильной дисфункцией имеют примерно на 50% более высокий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин.

