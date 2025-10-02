logo

BTC/USD

120623

ETH/USD

4491.49

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Кардиолог назвал неожиданные признаки будущего инфаркта и инсульта
commentss НОВОСТИ Все новости

Кардиолог назвал неожиданные признаки будущего инфаркта и инсульта

Неожиданные признаки, предупреждающие развитие инфаркта или инсульта: предупреждение врачей

2 октября 2025, 21:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Одним из громких симптомов грядущего инфаркта или инсульта ученые называют повышенное АД. Однако есть другие – неожиданные признаки, которые могут предупреждать о развитии инфаркта или инсульта.

Кардиолог назвал неожиданные признаки будущего инфаркта и инсульта

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог-консультант Имперского колледжа Лондона, профессор Раша Аль-Лами рассказал, что основными тревожными сигналами являются:

- одышка при выполнении повседневных задач,

- непонятная боль в груди, которая появляется и исчезает,

- необычная усталость.

"Между тем женщины могут вообще не испытывать боли в груди и чаще жалуются на тошноту, расстройство желудка, головокружение, боль в верхней части живота или обморок", — пишет издание Daily mail.

Однако, по словам врача, это лишь часть подсказок. Есть и другие нетипичные симптомы грядущего инфаркта или инсульта.

Эксперты предупреждают, что кровоточивость десен – это не просто признак плохой гигиены полости рта, она может быть ранним предупреждением о сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследования показывают, что лечение заболеваний десен улучшает функцию артерий и уменьшает общее воспаление в организме.

На проблемы с сердцем указывает эректильная дисфункция. Врачи объясняют, что проблемы в спальне часто вызваны плохим кровотоком. Эта же проблема лежит в основе сердечных приступов и инсультов.

"Эксперты говорят, что эректильную дисфункцию больше не следует рассматривать сугубо как личную проблему, а как ранний предупредительный знак сердечного риска", — пишет издание.

Ученые обнаружили, что в среднем мужчины с эректильной дисфункцией имеют примерно на 50% более высокий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле провоцирует проблемы с сердцем и это не холестерин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15145655/Im-cardiologist-key-four-ways-spot-you-unknowingly-heading-heart-attack-stroke-cases-rise-50s.html
Теги:

Новости

Все новости