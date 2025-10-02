Кардиолог назвал неожиданные признаки будущего инфаркта и инсульта

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Одним из громких симптомов грядущего инфаркта или инсульта ученые называют повышенное АД. Однако есть другие – неожиданные признаки, которые могут предупреждать о развитии инфаркта или инсульта.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Кардиолог-консультант Имперского колледжа Лондона, профессор Раша Аль-Лами рассказал, что основными тревожными сигналами являются:
- одышка при выполнении повседневных задач,
- непонятная боль в груди, которая появляется и исчезает,
- необычная усталость.
Однако, по словам врача, это лишь часть подсказок. Есть и другие нетипичные симптомы грядущего инфаркта или инсульта.
Эксперты предупреждают, что кровоточивость десен – это не просто признак плохой гигиены полости рта, она может быть ранним предупреждением о сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследования показывают, что лечение заболеваний десен улучшает функцию артерий и уменьшает общее воспаление в организме.
На проблемы с сердцем указывает эректильная дисфункция. Врачи объясняют, что проблемы в спальне часто вызваны плохим кровотоком. Эта же проблема лежит в основе сердечных приступов и инсультов.
Ученые обнаружили, что в среднем мужчины с эректильной дисфункцией имеют примерно на 50% более высокий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле провоцирует проблемы с сердцем и это не холестерин.