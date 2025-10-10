Врачи назвали распространенные продукты, которые приводят к инфаркту и инсульту

Рубрики
Чрезмерное количество жирной пищи приводит к проблемам с сердцем. Однако некоторые распространенные продукты особенно опасно употреблять тем, кто борется с высоким уровнем холестерина. Они могут повысить риск развития инфаркта и инсульта.
Когда уровень холестерина стремительно повышается, это означает, что в крови циркулирует слишком много восковидного вещества, что со временем может привести к закупорке артерий. Иногда эти опасные отложения могут сместиться и спровоцировать инсульт или сердечный приступ, если они попадут в мозг или сердце, пишет издание Mirror.
Именно поэтому, как пишет издание, жизненно важно поддерживать уровень холестерина в безопасных пределах. Следует помнить, что некоторые продукты могут значительно повысить уровень холестерина.
Эксперты особенно предостерегают от употребления колбасок и бекона. Также следует ограничить потребление таких деликатесов таких, как куриные крылышки, палочки моцареллы, луковые кольца, а также выпечку, печенье, торты и пирожные, мясных пирогов, колбас, жирного мяса, сливочного масла, смальца, топленого масла, сливок, твердого сыра.
