Врачи назвали неожиданный симптом диабета: что указывает на болезнь

Кречмаровская Наталия
Диабет – это тяжелая и обычно пожизненная болезнь. Существует две формы диабета – 1 типа и 2 типа, причем 2 тип более распространен и составляет примерно 90% всех случаев.
Диабет. Иллюстративное фото
Болезнь возникает из-за избыточного веса, отсутствия физической активности или генетической предрасположенности к заболеванию. При этом точная причина развития диабета 1-го типа остается неясной, пишет издание Mirror.
Врач общей практики в LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Нил Патель, объяснил, что иногда люди не знают, что болеют диабетом, ведь симптомы остаются незамеченными.
Врач назвал один менее известный симптом диабета 2 типа – это зуд в половых органах или молочница. Это, как пишет издание, происходит из-за чрезмерно высокой концентрации сахара в крови.
Этот признак диабета можно легко спутать с инфекцией, передающейся половым путем, которая может вызвать зуд в этом участке. Важно проанализировать и другие симптомы, указывающие на развитие диабета. Доктор Патель назвал другие симптомы диабета:
мочеиспускание чаще обычного, особенно ночью,
чувствуется необычная жажда,
чувство усталости,
потеря веса без усилий,
порезы заживают дольше.
В группе риска люди с избыточным весом или ожирением.
