Врачи назвали неожиданный симптом диабета: что указывает на болезнь

Диабет – это тяжелая и обычно пожизненная болезнь. Существует две формы диабета – 1 типа и 2 типа, причем 2 тип более распространен и составляет примерно 90% всех случаев.

Диабет. Иллюстративное фото

Болезнь возникает из-за избыточного веса, отсутствия физической активности или генетической предрасположенности к заболеванию. При этом точная причина развития диабета 1-го типа остается неясной, пишет издание Mirror.

Врач общей практики в LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Нил Патель, объяснил, что иногда люди не знают, что болеют диабетом, ведь симптомы остаются незамеченными.

Врач назвал один менее известный симптом диабета 2 типа – это зуд в половых органах или молочница. Это, как пишет издание, происходит из-за чрезмерно высокой концентрации сахара в крови.

"Зуд и жжение в гениталиях могут свидетельствовать о женской или мужской дрожжевой инфекции. Регулярные дрожжевые инфекции являются признаком диабета 2 типа. При диабете уровень глюкозы в крови может аномально повышаться, что создает идеальные условия для роста природных дрожжей, а также снижает способность организма бороться с инфекцией”, – пишет издание.

Этот признак диабета можно легко спутать с инфекцией, передающейся половым путем, которая может вызвать зуд в этом участке. Важно проанализировать и другие симптомы, указывающие на развитие диабета. Доктор Патель назвал другие симптомы диабета:

мочеиспускание чаще обычного, особенно ночью,

чувствуется необычная жажда,

чувство усталости,

потеря веса без усилий,

порезы заживают дольше.

В группе риска люди с избыточным весом или ожирением.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от диабета.



