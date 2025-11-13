Эта вкусная закуска улучшает пищеварение и уменьшает воспаление: что следует употреблять вечером

Ученые назвали полезную закуску, которую можно употреблять вечером вместо сухариков и чипсов. Это фисташки – они богаты питательными веществами, которые помогают улучшить здоровье кишечника.

Фисташки. Иллюстративное фото

Исследование показало, что употребление фисташек вечером влияет на кишечные бактерии, но только у взрослых с преддиабетом, пишет издание Independent. Ученые выяснили, что замена углеводных закусок, таких как тосты, фисташками может помочь изменить кишечный микробиом – экосистему микробов, обитающих в кишечнике.

Другое исследование показало, что потребление фисташек в целом увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике больше, чем других орехов. Ученые объяснили, что фисташки богаты клетчаткой и полифенолами. Эти питательные вещества улучшают кишечный микоб.

"Люди, которые регулярно едят фисташки, как правило, имеют больше микробов, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, что полезно для уменьшения воспаления и поддержания здоровой слизистой кишечника. Микробы, живущие в кишечнике, поддерживают здоровье организма, от поддержки пищеварения до укрепления иммунной системы”, — цитирует заключение ученых издания.

Отмечается, что фисташки богаты клетчаткой – лишь одна небольшая порция содержит около 3 г из рекомендованных 30 г в день. Этот тип пищевых волокон полезен для здоровья кишечника, поскольку уменьшает воспаление.

“Кроме клетчатки, фисташки также высвобождают такие соединения, как полифенолы, токоферолы (тип витамина Е) и лютеин (антиоксидант), которые улучшают здоровье кишечника. К тому же, полезные жиры и белок в фисташках помогают замедлить пищеварение, а это значит, что питательные вещества попадают дальше в кишечник, где происходит ферментация, и помогают сбалансировать микробиом”, — говорится в сообщении.

