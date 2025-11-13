Эта вкусная закуска улучшает пищеварение и уменьшает воспаление: что следует употреблять вечером

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ученые назвали полезную закуску, которую можно употреблять вечером вместо сухариков и чипсов. Это фисташки – они богаты питательными веществами, которые помогают улучшить здоровье кишечника.
Фисташки. Иллюстративное фото
Исследование показало, что употребление фисташек вечером влияет на кишечные бактерии, но только у взрослых с преддиабетом, пишет издание Independent. Ученые выяснили, что замена углеводных закусок, таких как тосты, фисташками может помочь изменить кишечный микробиом – экосистему микробов, обитающих в кишечнике.
Другое исследование показало, что потребление фисташек в целом увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике больше, чем других орехов. Ученые объяснили, что фисташки богаты клетчаткой и полифенолами. Эти питательные вещества улучшают кишечный микоб.
Отмечается, что фисташки богаты клетчаткой – лишь одна небольшая порция содержит около 3 г из рекомендованных 30 г в день. Этот тип пищевых волокон полезен для здоровья кишечника, поскольку уменьшает воспаление.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой популярный напиток улучшает пищеварение.